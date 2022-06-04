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Mehmet Dinçerler Hadise'yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor

İş insanı Mehmet Dinçerler nisan ayında nikah masasına oturduğu Hadise'yi öve öve bitiremedi! Sosyal medya hesabından Beşiktaş Meydanı'nda şarkı söyleyen bir kadının videosunu yayınlayan Dinçerler, söz konusu kişinin 'O Ses Türkiye' yarışmasında mücadele ettiğini ve sadece Hadise'nin sesini beğenip döndüğünü öğrenince eşi hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 14:32
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Mehmet Dinçerler Hadise’yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor

Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almış, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

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Mehmet Dinçerler Hadise’yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor

Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika'dan İstanbul'a geldi. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istedi. Böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Mehmet Dinçerler Hadise’yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor

SÜRPRİZ NİKÂH

Uzun süredir aşk yaşayan Mehmet Dinçerler ve Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikah kıydı. Törenden görüntü alınmasını yasaklayan çift, sosyal medyada herhangi bir paylaşım da yapmadı.

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Mehmet Dinçerler Hadise’yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Sürpriz törenden sonra Kıbrıs'ta konser veren 36 yaşındaki güzel, hayranlarına müzik ziyafeti sunarken, Mehmet Dinçlerler ile evlilik haberini de sahnede doğruladı. 'Prenses' şarkısını söyleyen popçu, şu ifadelerini kullandı:

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Mehmet Dinçerler Hadise’yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor

Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için.