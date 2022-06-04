04 Haziran 2022, Cumartesi
Mehmet Dinçerler Hadise'yi öve öve bitiremedi: Hanımım bu işten anlıyor
İş insanı Mehmet Dinçerler nisan ayında nikah masasına oturduğu Hadise'yi öve öve bitiremedi! Sosyal medya hesabından Beşiktaş Meydanı'nda şarkı söyleyen bir kadının videosunu yayınlayan Dinçerler, söz konusu kişinin 'O Ses Türkiye' yarışmasında mücadele ettiğini ve sadece Hadise'nin sesini beğenip döndüğünü öğrenince eşi hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.
Giriş Tarihi: 04.06.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 14:32
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9