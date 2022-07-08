Amber Heard ile olaylı boşanmanın ardından Johnny Depp sinemaya geri dönüyor
Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan ve yüksek meblağda bir tazminat elde eden dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in yeni film projesi gün yüzüne çıktı. Johnny Depp sonunda sinemada sevenleriyle bir araya gelecek.
Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün birliktelikleri uzun süre gündemde yer aldı. Olaylı geçen boşanmanın akabinde davayı kaybeden Amber Heard tazminat ödemeye mahkum edildi.
Paraya ödeyemeyeceği gündem gelen Heard bu problemlerle cebelleşirken Depp ise işinin başına döndü.
HAYATINDA YENİ PERDE AÇIYOR
Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan ve şimdilerde itibarını geri kazanan Johnny Depp, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
KARAYİP KORSANLARI'NDAKİ ROLÜNDEN ETTİ
Karalama davası sürecinde Heard'ün iddialarının kariyerine zarar verdiğini ve Karayip Korsanları'ndaki rolünü bu nedenle kaybettiğini sık sık dile getiren oyuncu, yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor.
'La Favorite' adlı filmde rol alacak olan Depp, Fransız Kralı XV. Louis'yi canlandıracak. 'Polisse' ve 'Mon Roi' gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco'nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, Depp'in dava sonrası gelen ilk projesi olacak. 2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak.
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