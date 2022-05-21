21 Mayıs 2022, Cumartesi
Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp-Amber Heard davasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Davanın dünkü duruşmasında Johnny Depp ile 90'lı yıllarda önce arkadaşlık sonra da aşk ilişkisi yaşadığı Ellen Barkin tanık olarak ifade verdi. Depp ile birkaç ay birliktelik yaşayan Barkin, Depp'in alkollü içeceklerin yanı sıra uyuşturucu ve halusinatif madde kullandığını da ileri sürdü. "Bay Depp'in sizinle ilişkisinde kontrolü kaybettiği zamanlar oldu mu?" sorusuna cevap veren Barkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:15
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