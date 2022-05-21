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Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp-Amber Heard davasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Davanın dünkü duruşmasında Johnny Depp ile 90'lı yıllarda önce arkadaşlık sonra da aşk ilişkisi yaşadığı Ellen Barkin tanık olarak ifade verdi. Depp ile birkaç ay birliktelik yaşayan Barkin, Depp'in alkollü içeceklerin yanı sıra uyuşturucu ve halusinatif madde kullandığını da ileri sürdü. "Bay Depp'in sizinle ilişkisinde kontrolü kaybettiği zamanlar oldu mu?" sorusuna cevap veren Barkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:15
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Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

Tüm dünyanın gözlerini dikip merakla izlediği Johnny Depp - Amber Heard karalama davası sürüyor. Artık magazin basınında aşk söylentilerine bile yol açar hale gelen davanın dünkü duruşmasında da yeni bir tanığın ifadelerine yer verildi. Bu tanık önemliydi çünkü, Johnny Depp ile 90'lı yıllarda önce arkadaşlık sonra da aşk ilişkisi yaşamıştı.

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Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ VİDEO İLE DAVAYA DAHİL OLDU

Johnny Depp'in eski sevgilisi Ellen Barkin'in önceden kaydedilmiş bir videosu duruşma salonunda katılımcılara izlettirildi. Davada Amber Heard'ün tanığı olarak dinlenen 68 yaşındaki Barkin'in bu ifadesinin 22 Kasım 2019 tarihinde kaydedildiğini de hatırlatalım. Depp ile Barkin, birlikte rol aldıkları 1997 tarihli Fear and Loathing in Las Vegas (Vegas'ta Korku ve Nefret) adlı filmin çekimleri sırasında yakınlaşmıştı.

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Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

ARKADAŞLIKTAN AŞK İLİŞKİSİNE

Bir dönem Hollywood'un gözde yıldızlarından biri olan Barkin, ifadesinde Johnny Depp ile ilişkisinin başlangıcını ve gelişimini anlattı. Ellen Barkin, video kaydında, Depp ile yakınlığının nasıl başladığını anlattı. 10 yıl boyunca birbirlerini tanıdıklarını, önce arkadaş olduklarını ama sonra ilişkilerinin romantik bir boyuta taşındığını söyledi. Onun ifadesine göre 90'ların başında tanışan Barkin ile Depp'in ilişkisi 1994'te romantik bir hale dönüştü.

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Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

'BUNU CİNSEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR MİSİNİZ?'

Barkin, Johnny Depp ile ilişkisinin saf, platonik bir arkadaşlıktan romantik bir birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. Kaydın burasında ilginç anlar da yer aldı. Ellen Barkin bu cümlenin ardından "Bunu 'cinsel' olarak değiştirebilir misiniz? Teşekkür ederim" dedi.

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Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

HAFTADA ÜÇ YA DA DÖRT KEZ BULUŞUYORLARDI

Ellen Barkin'in anlattığına göre Depp ile birlikteliği birkaç ay sördü. O süreçte ikili bazen Depp'in evinde bazen de Barkin'in evinde haftada üç ya da dört kez buluşuyorlardı. Ellen Barkin yakın oldukları dönemde Johnny Depp'in çok fazla içtiğinin her zaman farkında olduğunu söyledi. Barkin şöyle konuştu: "Her zaman, çoğunlukla, hep sarhoştu." Bir dönemin ünlü oyuncusu Barkin, Depp'in alkollü içeceklerin yanı sıra uyuşturucu ve halusinatif madde kullandığını da ileri sürdü.