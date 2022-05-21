Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili konuştu: Alkol şişesi fırlattı

HAFTADA ÜÇ YA DA DÖRT KEZ BULUŞUYORLARDI

Ellen Barkin'in anlattığına göre Depp ile birlikteliği birkaç ay sördü. O süreçte ikili bazen Depp'in evinde bazen de Barkin'in evinde haftada üç ya da dört kez buluşuyorlardı. Ellen Barkin yakın oldukları dönemde Johnny Depp'in çok fazla içtiğinin her zaman farkında olduğunu söyledi. Barkin şöyle konuştu: "Her zaman, çoğunlukla, hep sarhoştu." Bir dönemin ünlü oyuncusu Barkin, Depp'in alkollü içeceklerin yanı sıra uyuşturucu ve halusinatif madde kullandığını da ileri sürdü.