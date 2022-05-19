Johnny Depp Amber Heard davasında yeni iddia! Herkes bu ismi soruyor
Günlerdir süren Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni iddialar gündeme geldi. Heard'ün evlilikleri süresinde yazdığı günlükler mahkemede yüksek sesle okundu. Ünlü oyuncunun yazdıkları ağızları açık bırakırken Depp ve avukatı Camille Vasquez ile ilgili söylentiler kafa karıştırdı.
Giriş Tarihi: 19.05.2022
14:16
Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'e karşı açtığı dava devam ederken, gerçekleştirilen son duruşmada Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez, Heard'ü çapraz sorguya çekti. Depp'in ekibi Heard'ü çapraz sorguya tuttuktan sonra ortaya atılan iddialar ise mahkeme salonuna bomba gibi düştü!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Videoya alınan o görüntülerde mahkeme salonu içerisindeki birinin Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'e, "İnsanlar bilmek istiyor. Johnny Depp ile çıkıyor musunuz?" sorusunu yönelttiği duyuldu. Herhangi bir tepki alamayan kişi, "İnternette her şey var, rekoru kırabilir misin? Evet veya hayır" diye ikinci bir soru sordu.
Sosyal medyada popüler hale gelmek isteyen bu kişinin iddiasına göre Depp ve avukatı aşk yaşıyordu. Ancak Depp ve Vasquez bu iddiaların hiçbirini kabul etmedi. Hatta Depp'e yakın kaynaklar, söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.
Depp'in hukuk ekibinden biri tüm ekibin Depp ile dost olduğunu, ilişkilerinin profesyonel ilişkiden çok gerçekten arkadaş ilişkisine büründüğünü ve Vasquez'in Johnny Depp'le çıkmadığını söyledi. Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ise Vasquez'in Depp'i komik bulduğu ama emlak sektöründen bir İngiliz iş adamı ile birlikte olduğu söyleniyor.
GÜNLÜKLER OKUNDU
Son duruşmada yaşanan tek olay bu değil! Johnny Depp ve Amber Heard'ün el yazısıyla kaleme aldıkları günlüklerde bazı satırlar Avukat Vasquez tarafından salondakilere yüksek sesle okundu. Yeni evli oldukları 2015 yılının mayısında Heard'ün defterinde şu ifadelere yer alıyordu: