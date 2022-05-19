Johnny Depp Amber Heard davasında yeni iddia! Herkes bu ismi soruyor

Depp'in hukuk ekibinden biri tüm ekibin Depp ile dost olduğunu, ilişkilerinin profesyonel ilişkiden çok gerçekten arkadaş ilişkisine büründüğünü ve Vasquez'in Johnny Depp'le çıkmadığını söyledi. Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ise Vasquez'in Depp'i komik bulduğu ama emlak sektöründen bir İngiliz iş adamı ile birlikte olduğu söyleniyor.