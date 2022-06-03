03 Haziran 2022, Cuma
Johnny Depp’e tazminat ödeyecek olan Amber Heard'ün mal varlığı ortaya çıktı! Mütevazı dediği evi…
Johnny Depp'le davasını kaybeden Amber Heard'ün mal varlığı ortaya çıktı! Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Heard'ün filmlerden kazandığı para gündeme bomba gibi düştü. Aquaman filmlerinden toplamda 3 milyon kazanan oyuncu, California'daki lüks bir evde oturuyor ancak tapu başka bir ismin üzerine kayıtlı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 17:11
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17