Johnny Depp’e tazminat ödeyecek olan Amber Heard’ün mal varlığı ortaya çıktı! Mütevazı dediği evi…

OTURDUĞU EVİN TAPUSU KENDİSİNE AİT DEĞİL

Amber Heard, duruşmada Los Angeles'ın yaklaşık 120 mil doğusunda, California'nın Yucca Vadisi'ndeki mütevazı bir evde yaşadığını söyledi. Ancak bahsedilen evin tapusunun Heard'e ait olmadığı öğrenildi. Tapunun gizemli sahibi, evi 2019'da 570 bin dolara satın aldı. 2015 yılında inşa edilen özel evde üç arabalık bir garaj ve yaklaşık 2.500 fit kare yaşam alanı bulunuyor. Üç yatak odası olan ev altı dönümlük bir arazi üzerine kurulu.