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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir
Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp-Amber Heard davasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Her geçen gün sansasyonel olayların gerçekleştiği davada Depp'in lehine yeni bir gelişme oldu. Heard'ün mahkemede verdiği ifadede Kate Moss'u örnek göstermesi onun adına her şeyi tepetaklak edebilir! İşte hukuk uzmanlarına göre davanın seyrini değiştirecek 'merdiven' detayının perde arkası.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:43Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:43