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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp-Amber Heard davasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Her geçen gün sansasyonel olayların gerçekleştiği davada Depp'in lehine yeni bir gelişme oldu. Heard'ün mahkemede verdiği ifadede Kate Moss'u örnek göstermesi onun adına her şeyi tepetaklak edebilir! İşte hukuk uzmanlarına göre davanın seyrini değiştirecek 'merdiven' detayının perde arkası.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:43
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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karşılıklı hakaret ve karalama davası yaklaşık bir aydır devam ediyor. Depp'in kariyerini altüst eden davada, sosyal medya ünlü oyuncu Johnny Depp'ten yana gibi görünüyor. Her geçen gün sansasyonel olayların gerçekleştiği davada Depp'in lehine yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

Duruşmanın ilk bölümünde Johnny Depp soğukkanlı, sakin ve aklı başında bir ifadeyle ifadesini vermişti. Bu hafta ise Amber Heard'ün kürsüye çıkma zamanı geldi. Heard ağladı, Depp'e yöneltilen eski tartışmalı iddialardan birini gündeme getirdi.

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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

DİKKAT ÇEKEN 'KATE MOSS' DETAYI

Amber Heard, Johnny Depp ile kız kardeşi Whitney'nin de dahil olduğu bir kavgasını anlatırken 'aniden' aklına Kate Moss ve merdivenlerin geldiğini söylemişti. İkisinin arasında geçen şiddetli bir sahneyi anlatırken, Depp'e ilk kez bir asma katta yaşadıkları tartışma sırasında vurduğunu itiraf etti.

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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

Kız kardeşi Whitney'in kavga etmelerini engellemek istediğini ve bu yüzden merdivenleri koşarak çıktığını söyledi. Bu olayı anlatırken Heard, Depp'in kendisini Kate Moss'a yaptığı gibi merdivenlerden aşağı atacağından korktuğunu söylemişti. Ancak kaçırdığı bir nokta vardı, bu durum hiçbir zaman doğrulanmamıştı!

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Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

'YUMRUK ATTI'

Anlattıklarına göre Heard, Depp'in sırtına bir içecek kutusu fırlatıp ağır şekilde küfür etti. Eski eşi Depp'i çileden çıkardıktan sonra Depp'in kendisini merdivenlerden yukarı kadar takip ettiğini söyledi. Heard, Depp'in onu yakaladığını ve bu noktada kız kardeşi Whitney'nin araya girdiğini belirterek, "Whitney kendini ateşin ortasına attı" dedi.