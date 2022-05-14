Johnny Depp Amber Heard davasında şok detay ortaya çıktı! Eski sevgili sonu olabilir

Kız kardeşi Whitney'in kavga etmelerini engellemek istediğini ve bu yüzden merdivenleri koşarak çıktığını söyledi. Bu olayı anlatırken Heard, Depp'in kendisini Kate Moss'a yaptığı gibi merdivenlerden aşağı atacağından korktuğunu söylemişti. Ancak kaçırdığı bir nokta vardı, bu durum hiçbir zaman doğrulanmamıştı!