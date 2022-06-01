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Haberler Galeri Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Johnny Depp, 2011 senesinde beraber rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde romantik bir birliktelik yaşamaya başladığı Amber Heard ile 2015 senesinde nikah masasına oturdu. Aynı sene içinde yollarını ayıran ünlü çiftin birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları davalar uzun süre dünya basınını meşgul etti. Jüri üyeleri 14 saatin sonunda nihai karara ulaştı. Davayı Johnny Depp kazandı. Amber Heard'ın Depp'e ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 01.06.2022 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 23:23
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Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, 2018 senesinde Amerikan basınındaki makalesi sebebiyle eski karısı Amber Heard'e 'karalama' davası açtı.

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Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Aktör bu davadan tam 50 milyon dolar tazminat istedi.

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Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Eski eş Heard ise Depp'in bu hamlesine kayıtsız kalmadı ve 100 milyon dolarlık tazminat talep ederek dava açtı.

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Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

JOHNNY DEPP DURUŞMAYA KATILMADI!

Bugün ise Amber Heard ve avukatları mahkemeye gelirken Johnny Depp İngiltere'de olduğu için davaya sadece avukatları katıldı.

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Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alındı.