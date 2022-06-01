Son dakika: Davayı tüm dünya adım adım takip etti! Johnny Depp-Amber Heard davasında 14 saat sonunda karar çıktı! Depp’e dudak uçuklatan tazminat

Johnny Depp, 2011 senesinde beraber rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde romantik bir birliktelik yaşamaya başladığı Amber Heard ile 2015 senesinde nikah masasına oturdu. Aynı sene içinde yollarını ayıran ünlü çiftin birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları davalar uzun süre dünya basınını meşgul etti. Jüri üyeleri 14 saatin sonunda nihai karara ulaştı. Davayı Johnny Depp kazandı. Amber Heard'ın Depp'e ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 01.06.2022 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 23:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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