20 Mayıs 2022, Cuma
Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış
Johnny Depp ve Amber Heard davasında şoke eden yeni detaylar gündeme gelirken, Depp'le ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Avukatı Camille Vasquez arasındaki samimiyetin sebebi çok başka çıktı. Amber Heard'in kürsüde eski eşine karşı yönelttiği 'şiddet uygulayan ve sert mizaçlı Johnny Depp' algısını değiştirmek için mücadele eden aktörün hareketlerinin tamamen kurgu olduğu ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:12
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