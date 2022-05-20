Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

ARALARINDA BİR İLİŞKİ Mİ VAR?

Duruşma sırasında ara ara Vasquez'in Depp'e destekleyici bir şekilde gülümsediği ve hatta mahkeme salonunda ona sarıldığı görülüyor. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından Vasquez'in duruşma sonrası adliyeden çıkarken gösterdiği tavırları Depp ile aralarında romantik bir ilişkinin olabileceği spekülasyonlarını doğurdu. Ancak biraz dikkatli bakınca ikili arasında romantik bir ilişkiden çok daha fazlası olduğunu görmek mümkün.