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Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

Johnny Depp ve Amber Heard davasında şoke eden yeni detaylar gündeme gelirken, Depp'le ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Avukatı Camille Vasquez arasındaki samimiyetin sebebi çok başka çıktı. Amber Heard'in kürsüde eski eşine karşı yönelttiği 'şiddet uygulayan ve sert mizaçlı Johnny Depp' algısını değiştirmek için mücadele eden aktörün hareketlerinin tamamen kurgu olduğu ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:12
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Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

2015 yılında evlenip 2017 yılında ayrılan Johnny Depp ile Amber Heard arasında aylardır süren dava, tüm dünya tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Sürekli beklenmedik gelişmelerin yaşanması ise davanın boyutunu giderek değiştiriyor.

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Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

Son günlerde sosyal medyada yayılan tuhaf bir söylenti de bunlardan biri. Söylenti, Johnny Depp'in dava süreci boyunca yanında olan avukatları Benjamin Chew ve Camilla Vazquez ile ilgili.

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Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

Johnny Depp'in avukatlarından Camilla Vasquez, son günlerde herkesin bildiği bir isim haline geldi. 37 yaşındaki başarılı avukatın bir yandan kürsüde oldukça zorlayıcı savunmalar yapması, bir yandan da müvekkili Johnny Depp'e karşı oldukça samimi davranması, davayı yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı.

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Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

ARALARINDA BİR İLİŞKİ Mİ VAR?

Duruşma sırasında ara ara Vasquez'in Depp'e destekleyici bir şekilde gülümsediği ve hatta mahkeme salonunda ona sarıldığı görülüyor. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından Vasquez'in duruşma sonrası adliyeden çıkarken gösterdiği tavırları Depp ile aralarında romantik bir ilişkinin olabileceği spekülasyonlarını doğurdu. Ancak biraz dikkatli bakınca ikili arasında romantik bir ilişkiden çok daha fazlası olduğunu görmek mümkün.

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Johnny Depp ve avukatının samimiyeti kurmaca çıktı! Tek tek planlamış

Johnny Depp ile Camilla Vasquez arasında herhangi bir romantik ilişki yok. Çünkü Vasquez'in zaten bir süredir devam eden ciddi bir ilişkisi var. Tüm söylentiler sonucunda Vasquez ve Depp arasındaki görünür samimiyeti inceleyen beden dili uzmanları ise konuya bambaşka bir açıklık getirdi.