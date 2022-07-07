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Okan Karacan’a adliyede soğuk duş! Cinsel taciz davasına karar çıktı

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Okan Karacan’a adliyede soğuk duş! Cinsel taciz davasına karar çıktı

Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında önce cinsel taciz soruşturması ardından da özel görüntülerine yönelik şantaja maruz kaldığı iddialarının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından harekete geçti. Karacan söz konusu haberlerin aile birliğini ve kamu oyunu olumsuz yönde etkilediğini belirterek kaldırılması talebinde bulundu. Hakimlik ünlü sunucunun talebini reddetti.

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı yine derde girdi. Kimliği belirsiz bir şahıs, Okan Karacan'a özel görüntülerini yollayarak yayınlamakla tehdit etti. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu. Ünlü sunucu daha öncede İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.

'ÖZEL GÖRÜNTÜLERİN ELİMDE'

Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu. Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan Karacan savcılığa koştu. Şüpheli kişi yüzünden huzurunun kaçtığını ileri süren Karacan, şantajcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

HABERLERİN KALDIRILMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Atakan Irmak'ın haberine göre, Okan Karacan söz konusu haberlerin magazin gündemine düşmesiyle birlikte bu kez farklı bir hamle gerçekleştirdi. İstanbul Adliyesine gelen ünlü sunucu hakkında çıkan 'cinsel taciz soruşturması' içerikli haberlerin kaldırılması talebiyle hakimliğe başvuruda bulundu. Karacan hakimliğe sunduğu dilekçede söz konusu haberlerin toplumda ön yargıya neden olduğunu ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

'AİLE HAYATIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR ENGELLEYİN'

Ünlü sunucu dilekçesinin devamında evli ve çocuklarının olduğunu haberlerin aile hayatını olumsuz yönde etkilediğini bu nedenle telafisi güç ve imkansız zararlarla karşılaşmasına sebebiyet vereceğini belirtti. Bu nedenlerle haberlerin hiçbir kamu yararı taşımadığını söyleyen Karacan söz konusu içeriklerin erişime engellenmesini talep etti.

HAKİMLİK TALEBİNİ REDDETTİ

Ayrıca özel görüntüleri elinde bulunduğu iddiasıyla hakkında çıkan haberlerinde erişime engellenmesi talebinde bulunan Okan Karacan'ın itirazı nöbetçi hakimlik tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan inceleme sonunda ünlü sunucunun talebi reddedildi.

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