Okan Karacan’a adliyede soğuk duş! Cinsel taciz davasına karar çıktı

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı yine derde girdi. Kimliği belirsiz bir şahıs, Okan Karacan'a özel görüntülerini yollayarak yayınlamakla tehdit etti. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu. Ünlü sunucu daha öncede İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.