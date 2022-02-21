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Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl?

Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl? TikTok isimli programda tanınan Mika Raun isimli fenomen geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası adeta bambaşka birisi oldu. Peki; Mika Raun kimdir?

Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl? TikTok isimli programda tanınan Mika Raun'un kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada da kendisine yer edinen Mika Raun'un son hali dikkat çekti.

MİKA RAUN KİMDİR?

Kendisine 'Z Kuşağının Tillahı' olarak hitap eden Mika Can Raun, şu anda 21 yaşında. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mika Raun, aynı zamanda şiir de yazıyor.

Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.

Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

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