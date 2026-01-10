CANLI YAYIN

YPG’li teröristlerden alçak tuzak! Kur’an-ı Kerim’i bomba düzeneği yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü SDG, meşru hedef ilan edildi. YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi'ne Suriye Ordusu girdi. Öte yandan YPG/PKK'lı teröristler, Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı bir biçim kullanarak bomba düzeni hazırladıkları ortaya çıktı.

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü SDG meşru hedef ilan edildi. Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırılar düzenlediği belirtildi.

Halep’te, tahliye edilmeyi kabul eden terör örgütü YPG/SDG mensupları otobüslerle Tabka’ya gönderildi (AA)Halep’te, tahliye edilmeyi kabul eden terör örgütü YPG/SDG mensupları otobüslerle Tabka’ya gönderildi (AA)

Şam yönetimi, YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı'na uyma ve Halep'e yönelik saldırıları sonlandırma çağrısında bulundu. Ancak bu çağrıya rağmen saldırıların devam etmesi üzerine Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki terör örgütü mevzilerine yönelik nokta operasyonlar başlattı.

YPG’den arındırılan bölgede vatandaşlar ve Suriye ordusu askerleri büyük coşku yaşadı (AA)YPG’den arındırılan bölgede vatandaşlar ve Suriye ordusu askerleri büyük coşku yaşadı (AA)

YPG İŞGALİNDEKİ SON MAHALLE DE KURTARILDI

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Suriye Operasyon Komutanlığı, Şeyh Maksud mahallesinin terör örgütü SDG'den tamamen temizlendiği duyurdu.

Yapılan açıklamada "Şeyh Maksud mahallesindeki tarama/temizlik faaliyetlerinin tamamlandığını ilan ediyoruz. Şeyh Maksud'daki sivilleri evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyoruz, zira SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor" denildi.

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tüm askeri faaliyetlerin saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi (AA)Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tüm askeri faaliyetlerin saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi (AA)

"ASKERİ OPERASYONLAR DURDURULDU"

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri faaliyetlerin saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, sağlık ve kamu tesislerinin devlet kurumlarına devredileceği ve ordunun bölgeden kademeli olarak çekileceği ifade edildi.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN ALÇAK TUZAK

TERÖRİSTLERİN KUR'AN-I KERİM TUZAĞI

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın provokatif ve insanlık dışı yöntemleri bir kez daha ortaya çıktı.

Teröristler, Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı şekilde kullanarak bomba düzeneği hazırladı. Kur'an-ı Kerim'e dokunulması halinde patlayacak şekilde tuzak kurulduğu tespit edilirken, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud bölgelerinde Suriye ordusu bu tuzaklardan birini görüntüledi.

#Şam #Halep #10 Mart Mutabakatı #Suriye #Kur an ı Kerim
