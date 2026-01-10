YPG’li teröristlerden alçak tuzak! Kur’an-ı Kerim’i bomba düzeneği yaptılar

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tüm askeri faaliyetlerin saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi (AA)

"ASKERİ OPERASYONLAR DURDURULDU"

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri faaliyetlerin saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, sağlık ve kamu tesislerinin devlet kurumlarına devredileceği ve ordunun bölgeden kademeli olarak çekileceği ifade edildi.

TERÖRİSTLERİN KUR'AN-I KERİM TUZAĞI

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın provokatif ve insanlık dışı yöntemleri bir kez daha ortaya çıktı.

Teröristler, Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı şekilde kullanarak bomba düzeneği hazırladı. Kur'an-ı Kerim'e dokunulması halinde patlayacak şekilde tuzak kurulduğu tespit edilirken, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud bölgelerinde Suriye ordusu bu tuzaklardan birini görüntüledi.