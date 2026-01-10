Halep’teki çatışmaların perde arkası ne? Güvenlik kaynaklarından açıklama: Terörsüz Türkiye süreci aksamayacak

(Foto: AA)

PKK/YPG'NİN TAKTİKLERİ VE HALEP'TEKİ İSTİKRARSIZLIK

Halep'teki bu bölünmüşlüğün bölgenin güvenlik ve istikrarının yanı sıra ekonomik kalkınmasına da ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getiren güvenlik kaynakları, bölgedeki PKK/YPG unsurlarının Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yol kontrol noktalarına son saldırıları ile 05 Ocak itibarıyla bölgedeki tansiyon yeniden yükselttiğini anımsattı.

(Foto: AA)

SON SALDIRILAR VE OPERASYON KARARI

Yaşanan çatışmalar üzerine Suriye Savunma Bakanlığı tarafından PKK/YPG'nin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkarılması amacıyla 05 Ocak itibarıyla sınırlı bir operasyon planlandığını aktaran kaynaklar, şu ifadeleri kullandı: "Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden PKK/YPG'nin çıkarılması amacıyla sınırlı bir operasyon planladı.

SİVİL HASSASİYET VE UZLAŞI ÇABALARI

Operasyon sırasında sivil kayıpların önüne geçilmesi öncelikli tutulmuş, SDG tarafıyla çeşitli kanallardan uzlaşı sağlanmaya çalışıldı. SDG Genel Komutanı Mazlum ABDİ ve bazı yetkililer uzlaşıya açık tavır sergiledi.

ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE'DEKİ DURUM

Operasyonun ilk aşamasında Şeyh Maksud'un dış mahalleleri ciddi çatışma olmadan temizlenmiş, Eşrefiye ise boşaltılmıştır. Ancak Şeyh Maksud kuşatıldıktan sonra Kandil yönetiminden "kalın ve savaşın" talimatı geldi. Suriye ordusu, bu talimata rağmen sivil hassasiyetini korudu.

PKK'NIN SİVİL HALKI KALKAN OLARAK KULLANMASI

PKK, Kürt mahallelerinde sivilleri canlı kalkan ve atış mevzisi olarak kullanmaya devam etmektedir. Bazı hastanelere ve çevresindeki binalara yerleşen örgüt, hasta ve yaralıların güvenliğini de hiçe saymaktadır. PKK'nın tünellerden gerçekleştirdiği keskin nişancı atışları sonucu çok sayıda güvenlik görevlisi şehit olmuştur.

MİT'İN ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASI ÇABALARI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, çatışmaların uzlaşı ve diyalog yoluyla sonlanması için yoğun çaba gösterdi. Sivillerin zarar görmeden bölgeden çıkarılması hedeflenmiş, ancak PKK tarafından bu uzlaşı engellenmeye çalışıldı.

PKK'NIN ALGI YÖNETİMİ VE GERÇEK NEDENLER

PKK, yaşananları Kürt halkına yönelik etnik saldırı olarak lanse etmeye çalışıyor. Oysa çatışmaların temel sebebi, örgütün Suriye'nin kaynaklarını sömürme kaygısıdır ve bu durum, Arap-Kürt çatışması değil, siyasi ve ekonomik çıkar çatışmasıdır.

SURİYE'DE ORTAK GELECEK VE UZLAŞI VURGUSU

Kürt halkı Suriye'nin asli unsuru olarak kabul edilmekte rejimin yıkılmasından sonra etnik ve dini temelli ayrıştırıcı politikalar terk edilmiştir. Hedef, tüm unsurların katılacağı bir uzlaşı zemini oluşturmak ve ortak bir gelecek inşa etmektir.

TÜRKİYE'NİN TERÖRSÜZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaşanan olaylara rağmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci devam etmekte olup, bu gelişmeler süreci aksatamayacak."