Şeyma Şubaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin paylaşımları ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’ dedirtti
Şeyma Subaşı, Mısırlı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılıktan sonra tekrar barışıp Bodrum'a tatile gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve tekrar buzları erittiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber ailecek tekne tatiline çıktı. Alsaloussi ile sürekli aşk pozları paylaşan Subaşı'nın aksine Mısırlı aşkı, sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not yazdı. Mısırlı milyarder genç Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı.
Mohammed Alsaloussi (Meedo) sosyal medya (Instagram) hesabı üzerimden sevgilisi Şeyma Subaşı ile paylaştığı kareyle özlemini ifade etti.
Meedo'nun bu paylaşımlarına takipçilerinden "Bunları Şeyma mı yazıyor?" yorumları geldi.
Evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı günlerde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti.
Şeyma Subaşı, tatil sonrasında Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya ile sık sık görüntülenen ablası Kübra Açıl ile buluştu. Meedo ise sevgilisinin hasretine dayanamadı.
Şeyma Subaşı ile romantik pozlarını paylaşan Mohammed Alsaloussi, paylaşımında özlemden geceleri uyandığını yazdı.
Meedo'nun Türk takipçileri ise bu paylaşıma inanamadı.
"BU PAYLAŞIMLARI SANA ŞEYMA MI YAPTIRIYOR?"
Öyle ki takipçiler Meedo'nun paylaştığı fotoğraflara "Bu paylaşımları sana Şeyma mı yaptırıyor?" yorumları yağdırdı.
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