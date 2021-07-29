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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi 7 aylık ilişkilerini nikah masasına taşımaya karar vermiş, ardından Subaşı, hamile olduğunu açıklamıştı. Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu iddialarının gündeme gelmesinin ardından bebeğini düşüren fenomen isim, kısa süre sonra ilişkisini de sonlandırdı. Bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran ikiliden yeni paylaşım geldi. Şeyma Subaşı, fotoğraflarıyla barışmayı duyururken yazdığı not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 08:55
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

Sosyal medyada yaptığı her hareketle olay olmayı başaran Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

ANİDEN AYRILDILAR

Bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, ardından hamile olduğunu duyurmuştu. Düğün hazırlığı yapan çift, bebeklerini kaybetmelerinin ardından ilişkilerini de sonlandırdı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

Ayrılığın ardından arkadaşlarıyla birlikte Ibiza Adası'nda tatil yapan Subaşı ve Alsaloussi'nin yeniden bir arada olduğu görüldü.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

İDDİALARI FATURALARLA YALANLADI

Ayrılık sürecinde ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin 'dolandırıcı' olduğu ve Şeyma Subaşı'na aldığı hediyelerin sahte olduğu iddiaları ortalığa atılmış ve magazin gündemi bir süre bu iddialarla meşgul olmuştu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

"AYRILMAYI İSTEYEN BENDİM"

O süreçte Mohammed Alsaloussi, özel röportajlar vermiş ve Şeyma Subaşı'ndan ayrılmayı isteyenin kendisi olduğunu dile getirmişti.