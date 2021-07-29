Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti

İDDİALARI FATURALARLA YALANLADI

Ayrılık sürecinde ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin 'dolandırıcı' olduğu ve Şeyma Subaşı'na aldığı hediyelerin sahte olduğu iddiaları ortalığa atılmış ve magazin gündemi bir süre bu iddialarla meşgul olmuştu.