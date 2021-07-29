29 Temmuz 2021, Perşembe
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den barışma paylaşımı! Yazdığı not dikkat çekti
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi 7 aylık ilişkilerini nikah masasına taşımaya karar vermiş, ardından Subaşı, hamile olduğunu açıklamıştı. Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu iddialarının gündeme gelmesinin ardından bebeğini düşüren fenomen isim, kısa süre sonra ilişkisini de sonlandırdı. Bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran ikiliden yeni paylaşım geldi. Şeyma Subaşı, fotoğraflarıyla barışmayı duyururken yazdığı not dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.07.2021 08:55
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