Şeyma Subaşı yine şaşırtmadı! Yangın yerinden pozlar...

DENİZ AKKAYA: "Bİ ÇIK GİT MEMLEKETİMİZDEN GELDİĞİN YERE"

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği fotoğrafın ardından yangın felaketi ile boğuşan yerlerden olan Bodrum'da teknede çekilen pozunu paylaştı.

Manken Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını hesabına taşıyarak ateş püskürdü. "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor" diyen Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'na "Bi çık git memleketimizden geldiğin yere" sözleri ile tepki gösterdi.