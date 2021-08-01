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Şeyma Subaşı yine şaşırtmadı! Yangın yerinden pozlar...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Şeyma Subaşı yine şaşırtmadı! Yangın yerinden pozlar...

Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık birliktelik yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’a giderken verdiği pozlar tepki topladı. Ardından da teknede Türk bayraklı bir paylaşım yapan Subaşı'na sosyal medya kullanıcıları ateş püskürdü.

Uzun zamandır Ibiza'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye geldi.

Mısırlı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ile tatil cenneti Bodrum'a giden Subaşı, yolculuğu sırasında yine tepki toplayan paylaşımlar yaptı.

TEPKİ TOPLADI

Sevgilisinin kucağında poz veren Subaşı, sonrasında da teknesinden bir kare paylaştı.

Bodrum'da çekilen Türk bayraklı paylaşım, tepki gördü.

"HABERİN YOK MU?"

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar devam ederken, Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları için bazı kullanıcılar, "Yangınlardan haberin yok mu?" gibi yorumlar yaptı.

DENİZ AKKAYA: "Bİ ÇIK GİT MEMLEKETİMİZDEN GELDİĞİN YERE"

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği fotoğrafın ardından yangın felaketi ile boğuşan yerlerden olan Bodrum'da teknede çekilen pozunu paylaştı.

Manken Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını hesabına taşıyarak ateş püskürdü. "Bu kızın haberi var mı memleket yanıyor" diyen Deniz Akkaya Şeyma Subaşı'na "Bi çık git memleketimizden geldiğin yere" sözleri ile tepki gösterdi.

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