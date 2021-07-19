Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

"Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul. Kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin."