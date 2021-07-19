19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım
7 aylık ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, ayrılıklarıyla şaşırtmıştı. Alsaloussi hakkında çıkan dolandırıcılık dedikodularının ayrılığa neden olduğu iddiaları gündeme gelirken Mısırlı iş insanı ayrılığı kendisinin istediğini açıkladı. Meedo'nun olay yaratan açıklamalarının ardından Subaşı'dan manidar paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 16:09
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