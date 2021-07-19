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Haberler Galeri Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

7 aylık ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, ayrılıklarıyla şaşırtmıştı. Alsaloussi hakkında çıkan dolandırıcılık dedikodularının ayrılığa neden olduğu iddiaları gündeme gelirken Mısırlı iş insanı ayrılığı kendisinin istediğini açıkladı. Meedo'nun olay yaratan açıklamalarının ardından Subaşı'dan manidar paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 16:09
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Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

Bir süre önce Miami'de yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Ocak 2021'de Mohammed Alsaloussi ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.

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Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında "Ben onun malı olmaktan mutluyum" açıklamasını yapan Subaşı, geçtiğimiz ay evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silen, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini duyuran fenomen, ardından Mısırlı iş insanı ilişkilerini sonlandırmıştı.

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Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

Mohammed Alsaloussi'dan gelen "İlişkiyi ben bitirdim" açıklamasının ardından Şeyma Subaşı, tatil yaptığı İspanya'nın Ibiza adasından, "sevgiliye gönderme" olarak yorumlanan bir paylaşımda bulundu.

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Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

"YENİDEN SEVMEKTEN KORKMA"

"Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin..."

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Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları sonrası Şeyma Subaşı’dan manidar paylaşım

"Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul. Kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin."