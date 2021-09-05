Bülent Ersoy’un orkestrası 8 gündür KKTC’de mahsur! Belgeler sahte çıktı





"BÜLENT HANIM'IN BU KONUDA DAHA HASSAS DAVRANMASINI BEKLERDİM"

Orkestra sanatçılarının mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım isteyen Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu, "Geçen hafta Cumartesi günü Müzisyenler ve Sanatçılar Genel Başkan Yardımcımızın da aralarında bulunduğu 21 kişilik müzik grubu, Bülent Ersoy'un konseri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Ülkeye giriş yaptıkları sırada herhangi bir sıkıntı yaşamadılar ama yaptıkları PCR testlerinin sahte olmasından dolayı arkadaşlarımız polis gözetiminde kalıyorlar. Polis gözetiminde konseri gerçekleştiriyorlar. Konser bittikten sonra Bülent Hanım, Türkiye'ye dönüyor ancak orkestradaki arkadaşlarımız dönemiyorlar. Şuanda 21 müzisyen arkadaşımız sahte testten dolayı polis gözetiminde mahkemeye çıkmayı bekliyorlar. Normalde orkestradaki arkadaşlarımızın Türkiye'de Bülent Hanım ile bir konserleri daha vardı ancak ülkeye gelemedikleri için konsere çıkamadılar. Arkadaşlarımız yaklaşık 8 gündür orada bir mağduriyet yaşıyor. Bülent Hanım'ın bu konuda daha hassas davranmasını beklerdim. Bu arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti farklı bir ülkedir. Bu hususta bir an önce girişimlerde bulunarak arkadaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

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