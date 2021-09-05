Dursun Salkım kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşim Salkım babası Dursun Salkım ölüm sebebi nedir?

Sahneye ilk kez öğretmen lisesindeki öğrenciliği sırasında amatör olarak çıktı. Şubat tatilinde İstanbul'a geldi ve Ali Erköse ile birlikte Kazablanka Gazinosu'nun kadınlar matinesine katıldı. Gördüğü ilgi üzerine müziğe yönelme kararı aldı. Bir yıl sonra sözleri ve bestesi kendisine ait olan ilk plağı "Gazeteci Çocuk"u çıkardı.

Profesyonel olarak ilk kez İzmir Fuarı'nda şarkı söyledi. Öğretmenliği bıraktı ve on yıl Ankara'da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı.

Sevim Tuna bir Beyrut gezisi dönüşünde Abdülhalim Hafız'ın long-playini kendisine armağan ettikten sonra bu kez oradaki nakaratlardan müzik yapmaya başladı. "Yemin ettim bir kere gelmeyeceğim.. Uzun zamandan beri yollarımız ayrıldı." şarkısı bunlardan biriydi ve sanatçı Altın plakla ödüllendirildi.

Yetmişli yılların sonlarına kadar sahne çalışmalarını sürdüren Dursun Salkım'ın Sevim Hanım ile evliliğinden doğan kızı Yeşim Salkım da gerek müzik gerekse sinemada büyük başarılara imza atan çok sevilen ve sayılan bir sanatçı oldu.