21 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın kızının doğum gününe katılmış, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Açıl bu kez de, Çağla Altunaya ile tatile çıktı. İkiliyi Alaçatı sokaklarında gezerken görünler şaşkınlığını gizleyemezken Şeyma Subaşı'nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 21.07.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 09:56
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6