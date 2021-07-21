Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın kızının doğum gününe katılmış, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Açıl bu kez de, Çağla Altunaya ile tatile çıktı. İkiliyi Alaçatı sokaklarında gezerken görünler şaşkınlığını gizleyemezken Şeyma Subaşı'nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.