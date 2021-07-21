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Haberler Galeri Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın kızının doğum gününe katılmış, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Açıl bu kez de, Çağla Altunaya ile tatile çıktı. İkiliyi Alaçatı sokaklarında gezerken görünler şaşkınlığını gizleyemezken Şeyma Subaşı'nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 09:56
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Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık görüntülenen çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

ACUN'UN SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi Acun Ilıcalı'yı kızının doğum gününe çağıran ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı.

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Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.

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Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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Şeyma Subaşı’na ablasından büyük şok! Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

ACUN ILICALI'NIN OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM

Kübra Açıl önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlamış ve Acun Ilıcalı'yı da davet etmişti. Eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Açıl'a ilk yorumlardan biri de kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti. Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.