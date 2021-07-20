Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 2017 yılında nikah masasına oturmuş bir yıl sonra ise boşanmışlardı. Aldığı nafaka ile sık sık gündeme gelen Subaşı hakkında, Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Subaşı'nın son dönemde özel hayatında yaşadığı sorunlara karşı her zaman yanında olduğunu belirten Ilıcalı, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı." ifadelerini kullandı.