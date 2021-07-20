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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 2017 yılında nikah masasına oturmuş bir yıl sonra ise boşanmışlardı. Aldığı nafaka ile sık sık gündeme gelen Subaşı hakkında, Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Subaşı'nın son dönemde özel hayatında yaşadığı sorunlara karşı her zaman yanında olduğunu belirten Ilıcalı, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 11:12
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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bir sene sonunda boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.

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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

Boşandıktan sonra Subaşı'nın aldığı rekor nafaka ücreti dilden dile dolaşırken, sonrasında Şeyma'nın özel hayatı ve yaptığı açıklamalar da sık sık manşetlere taşındı.

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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

En son Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Subaşı, bir gün sonra düşük yaptığını söyleyip sevgilisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Hatta ayrılık sonrası Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için Ibiza'dan ev satın aldığı bile iddia edilmişti.

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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

"ONU HER ZAMAN DESTEKLERİM"

Ilıcalı, tüm bu dedikoduları Hürriyet'ten Orkun Ün'e verdiği röportajda yanıtladı. Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'yla dedikleri şu şekilde:

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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Nafaka almayı bıraktı

"KONU BİLİNENİN ÇOK DIŞINDA"

"Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. Ibiza'dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında.