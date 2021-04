İlk defa açıkladı! Mert Öcal'dan aşk itirafı

EĞER ACUN ABİ ALL STAR'A GEL DERSE...

Bir All Star olsa Survivor'a tekrar gider misin peki? Mert Öcal'ı yeniden Survivor'da görür müyüz?

Şimdi sana buradan bir açıklama yapıyorum ilk defa! Ben normalde bana teklif gelirse açıkçası çok gitme taraftarı değildim.

Neden?

Yorulurum, aç kalırım, bir daha 4-5 ay sürer diyordum ama şu an çok enteresan bir şekilde hafif bir yükseldim. Eğer şu an Acun abi All Star'a gel derse gidebilirim.

Giderime daha yakın bir gidebilirim seziyorum ben orada:)

Evet daha yakınım giderime çünkü keşke şunu şöyle yapsaydım, bunu parkurda böyle yapsaydım dediğim şeyler var o yüzden onları yapabilmek adına gitmeyi isterim.