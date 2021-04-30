İlk defa açıkladı! Mert Öcal'dan aşk itirafı

İKİLİ İLİŞKİLERDE ÇOK İYİYİMDİR

Önce birini sevmek mi gelir yoksa güvenmek mi gelir senin için?

Kesinlikle ayırt edilebilecek bir şey değil bence bu. İkisinden biri şeklinde cevap veremem çünkü bu bir paket yani mesela bir araba almak gibi düşün: Araba istediği kadar lüks bir araba olsun eğer bir tekerleği eksikse o araba gidemez ve hiçbir anlamı olmaz. Sevgi, güven, huzur, sağlık, anlayış, bunların hepsi bir arada olmak zorunda.

Sende ağır basan hangisi?

Güven çok önemli benim için. Aşk bir noktada tükenir yani alışkanlık haline dönüşmeye başlayınca tükeniyor. O kimya, o tutkular, o duygular alışkanlıkla birlikte tükeniyor ve güven duygusu ortaya çıkmaya başlıyor.

Böyle bir durumda bir insanı çok severken ve çok aşıkken sence o kişinin yapmaması gereken ilk 2 şey nedir? Bir insan kör kütük aşıkken ne yapmamalı?

Yalan söylememeli ve çok fazla aşık olduğunu, kaybetme korkusunu olduğunu karşı tarafa hissetirmemeli.

Yaptın mı hiç?

Tabi yapmışımdır ve sonu hüsranla bitmiştir gençken.

O zaman uzun zamandır böyle bir durumun olmadığını söyleyebiliriz.

Yok olmadı. 3 yıldır falan kalbim boş denk gelmedi bir daha yani:)

Mert Özal ikili ilişkilerde nasıldır?

Çok iyiyimdir. Hem arkadaş ilişkisinde, hem sevgili ilişkisinde anlayışlıyımdır. Ben terazi burcuyum zaten en ön plana çıkan özelliği empati duygusunun yüksek olmasıdır ve çok fazla dengede tutmaya çalışıp alttan alır. Ben de yapı olarak aynı bu şekildeyim. Belki dışarıdan bakınca çok zor bir tip olarak görünüyor olabilirim ama aslında çok özverili ve sabırlıyımdır. Her şey iyi olsun, iyi gitsin kafasındayımdır.

LAF OLSUN DİYE EVLENMEM

Bu noktada evliliğe bakış açın nasıl?

Aile kurmak çok güzel bir şey bence. Benim annemle babam ben 12 yaşındayken ayrıldılar ve o ayrılık benimle kardeşimin en ergenlik çağında olduğumuz, aile kavramına ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda olduğu için benim o çocukluğum biraz buruk geçti. Güzel bir aile ortamını doya doya yaşayamadığım için bu durum bende şöyle bir şeye yol açtı: Ben eğer evlenirsem bir kere ve çok güzel bir evlilik yapmak isterim, laf olsun diye evlenmem. Şu an herkeste aman anlaşamazsam boşanırım diye bir bakış açısı var ama ben böyle bakmıyorum. O evliliği yaptığın zaman çoluklu çocuklu, mutlu, mesut, yıllarca ve ömür boyu devam etsin isterim o yüzden de belki hâlâ yapamadım bu işi. Kısmet tabi bu işler belli olmaz yani:)

Kendall Jenner ile ilgili bir açıklaman var onu da sormak istiyorum.

Çok bomba bir açıklama oldu hiç tahmin etmiyordum:)

Kendall'dan daha güzel kadınlar var demiştin. Senin için güzellik nedir?

Bence enerjidir güzellik. Tabi ki fiziksel güzellik herkes için önemli ama sadece güzel ya da yakışıklı olmak değil olay bence. Enerjiyle bütünleşmesi gerekiyor yani doğal bir enerji, bir pozitiflik, samimiyet gibi faktörler işin içine girdiği zaman bir insan için çok güzel ya da yakışıklı diyebilirsin benim gözümde. Tabi Kendall dünya çapında güzelliği olan bir kız ama o sıra benim karşıma sosyal medyada gezinirken çıktı karşıma her yerde ve görünce o kadar da güzel bir kız değil yani bizde çok daha güzel kızlar var dedim gayri ihtiyari. Bizim Türk kızlarının Kendall fanları varmış meğersem ve bana sen kimsin, nasıl güzel bulmazsın falan demeye başladılar bana. Arkadaşlar sakin olun geyik bir muhabbetti sadece o kadar abartılacak bir şey yoktu dedim bende.

EN DERİNLERİME GÖMDÜĞÜM ŞEY SEVGİ

En derinlerine gömdüğün şey nedir?

Sevgi. Ben dışarıda çok sevecen sıcak bir insanım ama o gerçek sevgiyi vermeye korkuyorsun bir noktada. Suistimal edileceğinden o kadar emin oluyorsun ki maalesef bu noktaya geliyorsun.

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin nedir?

Takıntılıyım. Haklı olduğum bir şeyde haklılığımı ispatlayana kadar diretirim, işte bu benim en kötü huyum! Bir konuda haklı olduğumu düşünüyorsam karşımdaki kişi kendini 3. kattan aşağıya atabilir yani bazen çok çenem düşüyor. Tabi kötü niyetli değil ama bir noktadan sonra asıl olaydan çıkıp benim sürekli bıdı bıdı yaptığım bir hale dönüşüyor:)

Peki olayların bazen gerçekten senin anladığın gibi olmayacağı ihtimalini de düşünüyor musun?

Artık düşünüyorum evet. Bundan sonra artık bir ilişki yaşarsam ya da evlenirsem daha dikkatli olacağım bu konuda.

Ne zamandır düşünüyorsun bunu?

3 yıldır hayatımda biri yok işte 3 yıldır düşünüyorum:)