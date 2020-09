Jessica May kimdir, kaç yaşında? Jessica May nereli, ınstagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Maria rolünü üstlenen Jessica May'in hayatı merak ediliyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında? Jessica May nereli, ınstagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

JESSICA MAY KİMDİR?

Türkiye'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.