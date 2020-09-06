Maria ile Mustafa'nın Maria'sı hayran bıraktı! Jessica May kimdir, kaç yaşında? Jessica May nereli, ınstagram hesabı ne?
Jessica May kimdir, kaç yaşında? ATV ekranlarının merakla takip edilen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May'in oyunculuğu merak ediliyor. Jessica May oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncunun hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında? Jessica May nereli, ınstagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Jessica May kimdir, kaç yaşında? Jessica May nereli, ınstagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Maria rolünü üstlenen Jessica May'in hayatı merak ediliyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında? Jessica May nereli, ınstagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
JESSICA MAY KİMDİR?
Türkiye'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.
İlk oyunculuk kariyerine Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Bella karakterini canlandırarak başladı. 2019 yılında Dert Bende filmini çeken May, 2020 yılında ATV'de yayınlanacak Maria ve Mustafa dizisinde Maria karakterini canlandırdı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi.
MARIA İLE MUSTAFA KONUSU VE OYUNCULARI
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür.
Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.