Büyük sürpriz! Survivor kim elendi? 12 Temmuz Survivor sms sıralaması! Berkan, Yasin, Barış...

Survivor kim elendi? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Finale sayılı günler kala artık kimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Cemal Can'ın ilk finalist olduğu yarışmada Berkan, Yasin ve Barış eleme potasında yer alıyor. Yüzleşme akşamında eski yarışmacılar ve kalanlar arasında neler yaşandığı keyifle takip ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 12 Temmuz Survivor sms sıralaması! Berkan, Yasin, Barış...

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK? 12 TEMMUZ SURVİVOR 2020 SMS SIRALAMASI! 

Ekranların en çok izlenen, en uzun soluklu fenomen yarışması Survivor'da sezonun sonuna gelindi. Dün akşam ekrana gelen canlı yayındaki son bölümde Survivor 2020'nin son parkur oyunu, son dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün birincisi olan Cemal Can, Berkan'ı final oyununda yenerek dokunulmazlığı kazandı. Diğer üç isim, Barış, Berkan, Yasin ise bu akşam yapılacak canlı yayındaki konseyde devam mı tamam mı savaşı verecek.

12 Temmuz Pazar günü Survivor 134. bölümde önce Yüzleşme Konseyi ekrana gelecek. Elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşmenin yaşanacağı konseyde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Devamında ise Barış, Berkan ve Yasin için canlı yayında oylama yapılacak. Oluşacak SMS sıralaması sonucunda ise Survivor 2020'ye veda eden isim belli olacak. Yarışmanın takipçileri, şimdiden Survivor'da kim elenecek, SMS sıralaması nasıl olacak, Berkan mı Yasin mi Barış mı elenecek araştırmaya başladı.

SURVIVOR 2020'NİN SON DOKUNULMAZLIĞINI CEMAL CAN KAZANDI!

Survivor 2020'de finale üç gün kala Dominik Cumhuriyeti'nde canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. 10 Temmuz Cuma günü Survivor tarihinde bir ilk olarak canlı yayında gerçekleştirilen oyunu Berkan kazandı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı Survivor'da Final Dörtlüsü bir kez daha parkura çıktı. Bu sefer günün birinci Cemal Can oldu. Dokunulmazlığı belirlemek için Berkan ile Cemal Can arasında bir final oyunu oynandı. Sıcak bir havada yapılan oyunda iki yarışmacı da parkura 18'er kez çıkmış oldular. Günün sonunda yarışmacılar nefes nefese kaldılar. Soluksuz olarak izlenen yarışmada kazanan isim Cemal Can oldu. Böylece Survivor 2020'de son parkur oyununu, son dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış oldu.

12 TEMMUZ PAZAR SURVİVOR 2020'DE KİM ELENECEK?

Şubat ayında son yılların en iyi başlangıcını yaparak sezon açılışı yapan Survivor 2020'de bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Survivor 2020'de Final Dörtlüsü; Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin'den oluşuyordu. İki günlük yorucu ve inanılmaz bir efor harcadıkları oyun sonrasında Cemal Can dokunulmazlığı kazandı. Geriye kalan isimler Barış, Berkan ve Yasin için bu akşam bir eleme yapılacak. Yüzleşme konseyi sonrasında canlı yayında bir oylama yapılacak. Şimdi gözler bu akşam yapılacak bu oylamada. Barış, Berkan, Yasin için izleyiciler SMS atarak yarışmada kalmasını istedikleri yarışmaya destek verecek. Oluşacak SMS sıralamasına göre ise yarışmaya veda eden isim belli olacak.

TV8 ekranlarında heyecanla izlenecek 134. bölümde sonucun belli olması ile birlikte haberimizi güncelleyecek ve SMS sıralaması, Survivor'dan elenen isimi sizlerle buradan paylaşacağız.

SURVIVOR SON ÜÇ GÜNÜN PROGRAMI

Survivor 2020'nin final programı, geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Fakat dün akşam canlı yayında oyunun uzaması nedeniyle eleme yapılamadı. Bu nedenle programda bazı değişiklikler oldu. Survivor 2020 son üç günü şu şekilde olacak;

12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında bir eleme yapılacak.

13 Temmuz Pazartesi: Yapılan eleme sonrasında kalan üç kişi İstanbul'a gidecek. Galaport'ta yapılacak Survivor 2020 büyük final ilk gününde bir kişi daha elenecek.

14 Temmuz Salı: Son eleme sonrasında kalan iki kişi için Büyük Final'de son SMS oylaması yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama sonucunda en çok oyu alan yarışmacı, Survivor 2020'nin şampiyonu olacak.