CANLI | Mazlumun sesi İstanbul'da yükseliyor! Gazze için Galata Köprüsü'nde tek yürek

07:34 01 Ocak 2026

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "Dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanmaya başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bölgede son detayları aktardı.

Tepeci, "Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ayasofya Camii'nin olduğu noktadayız. Ayasofya Camii Meydanı'ndayız. Her yıl olduğu gibi bugün üçüncüsü düzenleniyor ve Filistin'deki zulme dur demek için yine bugün yürüyüş gerçekleşecek. İlk önce sabah namazı kılınacak. Camilerde namazlar kılındıktan sonraysa Eminönü'ne doğru bir yürüyüş gerçekleşecek. Tabii vatandaşlar akın akın gelmeye başladı." dedi.

Tepeci daha sonra alana gelen vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaşın açıklamaları şu şekilde: "Ya şöyle duygularımı ifade etmek istiyorum. Bugün bildiğiniz gibi 1 Ocak yılbaşı. Dünyanın yedi kıtasından, 200 ülkeden her yerden yılbaşı kutlamaları görüntüleri gelirken biz burada tarafımızı belli etmek için işte Ayasofya Camii'nde, Sultanahmet Meydanı'nda buluştuk. İnşallah Galata Köprüsü'nde de geçeceğiz buradan. Tarafımızı belli etmek istiyorum. Ben bugün üniversitede okuyan bir gencim neticede. Elimdeki yapabileceğim kaynaklarım sınırlı, çok fazla bir gücüm yok. Ama en azından yarın öbür gün bunu hesabını verdiğim zaman çocuklarıma, torunlarıma bunu anlatacağım zaman sizin de babanız, dedeniz burada bu mesajı veriyordu. Buradaydı. Yani elinden geleni ardına koymadı mesajını vermek istiyorum. Onun için buralardayız, burada olmaya devam edeceğiz inşallah."