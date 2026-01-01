CANLI | Mazlumun sesi İstanbul'da yükseliyor! Gazze için Galata Köprüsü'nde tek yürek
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır süren Büyük Filistin Yürüyüşü 2026'nın ilk gününde yeniden gerçekleşiyor. Her fırsatta mazlum Gazze halkının yanında olan Türkiye, bugün Filistin'e Destek Yürüyüşü kapsamında Galata Köprüsü'nde buluşuyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan olmak üzere, çok sayıda STK, 4 büyük futbol kulübünün taraftarı ve yüz binlerce vatandaşın yoğun katılım sağlaması bekleniyor.
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır hayata geçirilen "Büyük Filistin Yürüyüşü" 2026'nın ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde düzenleniyor. Masum Filistin halkına destek için gerçekleşecek tarihi yürüyüş için vatandaşlar akın akın bölgeye gelmeye başladı.
İŞTE YAŞANANLAR...
KÜTAHYA'DAN OTOBÜSLERLE GELDİLER!
Filistin'deki katliama "Dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katılacak olanlar sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanmaya başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci yürüyüşe gelen vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaş yürüyüş için Kütahya'dan otobüslerle geldiğini belirtirken "Tabii sinmeyeceğiz, susmayacağız. Bu zulüm durana kadar, Filistin özgür olana kadar, Gazze kurtulana kadar biz bu eylemlerimize devam edeceğiz. Onun için memleketin dört bir köşesinden otobüslerle, kendi araçlarıyla buraya yığılan insanları görüyoruz. Her yer tıklım tıklım. Gerçekten buraya gelmekte de çok zorlandık. Kütahya'dan geliyoruz. Otobüslerimizle geldik. Tabii bir noktaya kadar ulaşılabiliyor, sonrasında güvenlik tedbirleri icabıyla buraya kadar yürümek zorunda kaldık. Ama hiç önemli değil. Bunlar gerçekten orada yaşananlar karşısında yapılabilecek en basit eylemlerden biri ama yaklaşık 3 senedir devam ediyor. Ben hepsine katılmaya çalıştım. Bu sene de üçüncüsüne katılıyorum. O sesi duyurmak, en azından o siyonistlerin kulaklarına bunu bağıra bağıra söylemek çok önemli bir şey. Yani şu eyleme katılmak için heveslenenle gelemeyen de aynı şekilde ben düşünüyorum. Ama gelenler için "Hiçbir şey yapmıyoruz" demesinler, çok şey yapıyorlar. Burada bulunmaları, haykırmaları gerçekten onların kulaklarının ta dibine kadar gidiyor bence. Onlar da bunu duyuyorlar. O yüzden de çok önemsiyorum bu eylemi. Bunu düzenleyenleri, buraya emek verip gelenleri herkesi tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah ben dediğim gibi biraz önce eninde sonunda mutlak ve mutlak Filistin kurtulacak. Kudüs özgür kalacak, Gazze kurtulacak inşallah. Bu gözler bunları görecek.. Biz 20 otobüs civarında geldik, 20 otobüstük. Yani bin kişiye yakınız neredeyse. İnşallah ben tüm ülkeyi de düşününce burada yüz binlerce insan olacak diye düşünüyorum ve heyecanlanıyorum açıkçası. Biraz sonra katılacağız inşallah eylemimize." ifadelerini kullandı.
YILIN İLK SABAHINDA BİR ARAYA GELDİLER!
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "Dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanmaya başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bölgede son detayları aktardı.
Tepeci, "Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ayasofya Camii'nin olduğu noktadayız. Ayasofya Camii Meydanı'ndayız. Her yıl olduğu gibi bugün üçüncüsü düzenleniyor ve Filistin'deki zulme dur demek için yine bugün yürüyüş gerçekleşecek. İlk önce sabah namazı kılınacak. Camilerde namazlar kılındıktan sonraysa Eminönü'ne doğru bir yürüyüş gerçekleşecek. Tabii vatandaşlar akın akın gelmeye başladı." dedi.
Tepeci daha sonra alana gelen vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaşın açıklamaları şu şekilde: "Ya şöyle duygularımı ifade etmek istiyorum. Bugün bildiğiniz gibi 1 Ocak yılbaşı. Dünyanın yedi kıtasından, 200 ülkeden her yerden yılbaşı kutlamaları görüntüleri gelirken biz burada tarafımızı belli etmek için işte Ayasofya Camii'nde, Sultanahmet Meydanı'nda buluştuk. İnşallah Galata Köprüsü'nde de geçeceğiz buradan. Tarafımızı belli etmek istiyorum. Ben bugün üniversitede okuyan bir gencim neticede. Elimdeki yapabileceğim kaynaklarım sınırlı, çok fazla bir gücüm yok. Ama en azından yarın öbür gün bunu hesabını verdiğim zaman çocuklarıma, torunlarıma bunu anlatacağım zaman sizin de babanız, dedeniz burada bu mesajı veriyordu. Buradaydı. Yani elinden geleni ardına koymadı mesajını vermek istiyorum. Onun için buralardayız, burada olmaya devam edeceğiz inşallah."
ZULME KARŞI TEK YÜREK!
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.
Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.
Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.
Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.
TOPLANMA ALANLARI BELLİ OLDU
İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Büyük Filistin Yürüyüşü için toplanma alanları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.
HANGİ GİRİŞLER KULLANILACAK?
Katılımcılar, alana giriş için Galata Köprüsü’nün Eminönü yönünde K1 ve K2, Karaköy yönünde ise K3 numaralı giriş noktalarını kullanabilecek.
Etkinliğin düzenleneceği Galata Köprüsü’ne ulaşımda; Marmaray Sirkeci Durağı’ndan K1 girişine yaklaşık 5 dakika, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Haliç Durağı’ndan K2 girişine ortalama 7 dakika yürüme süresi bulunuyor.
T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt Durağı’ndan toplanma alanlarına yaklaşık 5 dakikada, T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar Durağı’ndan ise K2 girişine yine 5 dakikalık yürüyüşle ulaşılabiliyor.
ARAÇLA GELECEKLER İÇİN OTOPARK BİLGİSİ
İstanbul’un farklı noktalarından organizasyon kapsamında otobüs seferleriyle alana ulaşım sağlanacak. Özel araçla gelecek katılımcılar için Galataport otoparkı etkinlik süresince hizmet verecek.
BİLAL ERDOĞAN VATANDAŞLARI DAVET ETMİŞTİ
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşarak 2 yıldır olduğu gibi yeniden Gazzeli masum siviller için desteğin sürmesi gerektiğini ifade ederek vatandaşlara bugün (1 Ocak 2026 Perşembe) düzenlenecek tarihi yürüyüşe davet etti.
Bilal Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarında; "1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " ifadelerini kullandı.
GAZZE HALKI İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE TEK YÜREK
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımını sürdürürken,Türkiye her fırsatta mazlumun yanında olmaya devam ediyor. Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır hayata geçirilen "Büyük Filistin Yürüyüşü" 2026'nın ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde düzenleniyor.
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır hayata geçirilen "Büyük Filistin Yürüyüşü" 2026'nın ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek. Masum Filistin halkına destek için gerçekleşecek tarihi yürüyüş sabah namazının ardından başlayacak.
Filistin'deki katliama dur demek için gerçekleştirilecek tarihi yürüyüş sabah namazının ardından başlayacak. "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte her yıl olduğu gibi yüz binlerce kişinin katılması beklenirken toplanma alanları ise belli oldu.
