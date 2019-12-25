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Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2019
SELCEN HATUN KİMDİR? SELCEN HATUN TARİHTEKİ YERİ NEDİR, GERÇEKTE VAR MI?

dizisinde yer alan karakterlerden birisi olan Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. dizisinde de yer alan Selcen Hatun, Kuruluş Osman’da da obaya geldi. Peki, Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihte Dede Korkut hikayelerinde göze çarpmaktadır. Hikayelerde Selcen Hatun hem çok güzeldir hem de çok hünerli bir savaşçıdır.

Selcen Hatun kimdir? dizisinde yer alan bir karakter olan Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı? dizisinde de bulunan Selcen Hatun karakteri hakkında dizi izleyicileri araştırma yapıyor. Selcen Hatun'dan tarihte iki tane vardır. Bunlardan biri Dede Korkut Hikayeleri'nde geçen gözü pek, savaşçı bir kadındır. Diğer Selcen Hatun ise gerçektir ve 1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolu'nun kapısını Türklere açan Sultan Alparslan'ın karısıdır.

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE SELCEN HATUN

Dede Korkut Hikayelerinde Kanlı Koca adındaki bir aşiret beyi, Kan Turalı adındaki oğluna eş ararken kimseyi beğenmez, uzun gezmelerden sonra Trabzon tekfurunun kızı Selcen Hatun'u beğenir. Selcen Hatun hem çok güzeldir hem de çok hünerli bir savaşçıdır.

Bu kızı koruyan üç hayvan vardır. Boğa, aslan ve deve hayvanlarını öldürene kız verilecektir. Kan Turalı adlı genç bunu kabul eder, üç hayvanı da öldürüp Selcen Hatun'u alır. Babası, kızı verdiği için pişman olup arkasından ordu gönderse de Selcen Hatun ve Kan Turalı koca orduyu yener ve ülkelerine dönerler.

SULTAN ALPARSLAN'IN EŞİ SELCEN HATUN

Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'in karısının adıdır. Sultan Melikşah'ın da annesi olmaktadır. Sultan Alparslan genç yasta vefat edince oglu Melikşah'ın emri üzerine Alparslan'ın kardeşi olan Kavurt Bey ile evlenmiştir. Kavurt Bey daha önce Alparslan'a ve Melikşah'a asi olmuşsa da sonraları affedilmiştir.

Selcen Hatun davasına bağlı, dirayetli bir kadındır. Öz babası ölünce, sefer hazırlığından vazgeçmek üzere olan Kocası Alparslan'a "babamızı gömdük ama davamızı gömmedik tuğları kaldır orduyu yürüt," diyerek moral ve destek vermiştir.

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