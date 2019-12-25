25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!

Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman2da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimler yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi tarihi karakterleriyle de dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve Kuruluş Osman karakterleri…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:31
  • 1
  • 32
Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!

Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri dizinin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman oyuncuları kim kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman karakterleri tarihten esinlenerek oluşturan karakterler olmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatıldığı dizide Osman Gazi, Bala Hatun, Şeyh Edebali, Dündar Bey gibi önemli karakterler tarihte önemli yer tutmaktadır. Peki, Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yanıtı!

KURULUŞ OSMAN'DAN ÖZEL VİDEOLAR İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2
  • 32
Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ragıp Savaş dizide Dündar Bey karakterine hayat veriyor. Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit'te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ve Özel Tiyatrolar'da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

  • 3
  • 32
Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!

DÜNDAR BEY TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti. Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.

  • 4
  • 32
Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!

Ertuğrul'un yaşamını yitirmesi üzerine onun yeni doğan kabileler birliğine baş olmak istediği bazı aşiretlerin de Dündar Bey'i tuttukları bilinmektedir. Ancak Osman Gazi bu birliğe seçildikten sonra Dündar, yeğenini bütün gücü ile desteklemiştir. Bir süre sonra Osman Gazi ile Dündar'ın araları yeniden açılmış, özellikle Köprü-Hisar yöresine yöneltilen saldırılar karşısında Dündar, Osman Gazi'ye cephe almıştır. Bu konuda bütün gaziler Osman Gazi ile aynı düşüncede oldukları halde Dündar bu sefere karşı çıktı. Dündar, Köprü- Hisar'ın alınmasının bir yandan Germiyan Beyliği'nin, bir yandan da Rum tekfurlarının düşmanlığına yol açacağını ileri sürüyor ve bu düşüncesinde ayak diriyordu.

  • 5
  • 32
Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!

Bu karşı düşüncenin kuvvetleri arasında ayrılık ve anlaşmazlık yaratacağını anlayan Osman Gazi, sinirlenerek amcasını bu toplantıda bir okla öldürmüştür. Neşri tarafından ileri sürülen bu söylentiyi birçok Osmanlı tarihçileri kabul etmezler. Dündar hayatını kaybettiğinde 90 yaşını aşmış bulunuyordu ki, buna göre en az 1212 yılında doğmuş olması gerekir.