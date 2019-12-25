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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Zöhre Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir sorusuna Kuruluş Osman izleyicileri yanıt arıyor. Her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide yer alan karakterler ve oyuncular merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisindeki Zöhre Hatun karakteri de en çok merak edilen karakterlerden birisi. Oyuncu Ayşegül Günay Demir'in hayat verdiği Zöhre Hatun, Osman Bey'in yengesi olarak tanıtılmaktadır.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:13
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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına başladı. Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide birbirinden önemli tarihi karakterler yer alıyor. Osman Bey'in yengesini oynayan Zöhre Hatun da bu isimlerden birisi. Ayşegül Günay Demir'in hayat verdiği Zöhre Hatun kimdir? İşte, Zöhre Hatun tarihteki yeri hakkında merak edilenler!

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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

ZÖHRE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zöhre Hatun karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir 9 Kasım 1969 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. 46 yaşında olan Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almış olan Ayşegül Günay akrep burcudur. Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan, Günay uzun yıllarda tiyatro da oynamış bir oyuncudur. Ayşegül Günay Demir Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterini oynuyor.

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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

Rol Aldığı Diziler:

Diriliş Osman (Zühre, 2019)

Verda (Adalet, 2019)

Çukurdere (2018)

Bir Mucize Olsun (Esma Sancaktar, 2018)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon, Aytül, 2015-2016)

Yer Gök Aşk (3 Sezon, Sultan, 2010-2012)

Lale Devri (TV Dizisi, Sultan, 2010-2013)

Aile Saadeti (Lamia, 2009)

Küçük Kadınlar (2. Sezon (Eda, 2009)

Derman (2008)

Eşref Saati (2. Sezon 2008)

Kaybolan Yıllar (Niran, 2006)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye Sözer, 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine, 2016)

Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2012)

Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2011)

Avatar (Türkçe Seslendirme, 2009)

Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını, 2008)