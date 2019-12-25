Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almış olan Ayşegül Günay akrep burcudur. Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan, Günay uzun yıllarda tiyatro da oynamış bir oyuncudur. Ayşegül Günay Demir Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterini oynuyor.