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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Zöhre Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir sorusuna Kuruluş Osman izleyicileri yanıt arıyor. Her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide yer alan karakterler ve oyuncular merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisindeki Zöhre Hatun karakteri de en çok merak edilen karakterlerden birisi. Oyuncu Ayşegül Günay Demir'in hayat verdiği Zöhre Hatun, Osman Bey'in yengesi olarak tanıtılmaktadır.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:13
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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
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Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?