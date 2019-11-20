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Kuruluş Osman 1. bölüm canlı izle! – ATV

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Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV

Kuruluş Osman 1. bölüm izle! ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Aylardır merakla beklenen dizi yayın hayatına başlıyor ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemlerine ışık tutuyor. Kuruluş Osman 1. bölüm canlı izleme ekranı dizi severler tarafından araştırılıyor. Haberimizden Kuruluş Osman 1. bölüm izleyebilir ve dizinin heyecanını yaşayabilirsiniz.

Kuruluş Osman 1. bölüm izle! ATV'de izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 1. bölüm canlı izle! Ünlü oyuncu 'in Osman Gazi karakterine hayat vereceği ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemini anlatacak dizi Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak. Yapımı için oyuncuların aylarca süren hazırlık yaptığı ve dev setlerin inşa edildiği Kuruluş Osman 1. bölüm izleme ekranı merakla bekleniyor. İşte, yeni dizi Kuruluş Osman 1. bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM İZLE!

Dizinin ilk bölümünü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden , otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı 'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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