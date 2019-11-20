Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?

Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’unu canlandıran Özge Törer kimdir kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman’da Osman Gazi’nin ikinci eşi olan Bala Hatun karakteri dikkat çekti. Bala Hatun’u canlandıran Özge Törer kimdir sorusuna cevap aranmaya başlandı. İşte, genç oyuncu Özge Törer hakkında merak edilenler…

Özge Törer kimdir? Özge Törer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Güzelliğiyle ve oyunculuğuyla kısa sürede dikkat çeken Özge Törer, Osman Gazi'nin ikinci eşi olan ve Şeyh Edebali'nin kızı olan Rabia Bala Hatun karakterine hayat veriyor…

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer Henüz 20'li yaşların başında... Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

BURAK ÖZÇİVİT (OSMAN BEY)

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir.

NURETTİN SÖNMEZ (BAMSI)

Nurettin Sönmez, 24 Temmuz 1978 doğumludur. İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

RAGIP SAVAŞ (DÜNDAR)

1966 yılında İzmit'te dünyaya gelen Ragıp Savaş ilk ve orta lise eğitimini yine İzmit'te tamamladı. 1986 yılında Mimar Sinan üniversitesi devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında bu okuldan yüksek dereceyle mezun oldu.

SARUHAN HÜNEL (ALİŞAR)

Saruhan Hünel, 07 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur.

İSMAİL HAKKI (SAMSA)

İsmail Hakkı, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

AYŞEGÜL GÜNAY (ZÖHRE)

Ayşegül Günay, 9 Kasım 1969, Eskişehir doğumludur. Sanatçı Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

ALMA TERZİC (SOFİA)

Alma Terzic, Boşnak dizi ve sinema oyuncusu. Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğdu.

EMRE BASALAK (GÜNDÜZ)

28 Nisan 1979 İstanbul doğumludur.

BUSE ARSLAN (AYGÜL)

29 Aralık 1992, İstanbul doğumlu. Oyunculuk Bölümü mezunu.

AÇELYA ÖZCAN (AYŞE HATUN)

8 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

ASLIHAN KARALAR (BURÇİN)

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

UĞUR ARSLAN (NİZAMETTİN)

9 Şubat 1972 Hatay doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.

YİĞİT UÇAN (BORAN)

Yiğit Uçan 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Hersek'lidir. Boyu 1.72 cm, kilosu ise 70'tir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.