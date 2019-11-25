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25.11.2019

Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman ilk bölüm izle

Kuruluş Osman 1. yeni bölüm kesintisiz tek parça izle! ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü izle! | İlk bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi büyük beğeni aldı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 1. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.. Kuruluş Osman 1. yeni bölüm tek parça izle...

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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