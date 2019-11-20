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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Yeni dizi Kuruluş Osman'ın Sofia karakteri ATV izleyicisinin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç izleyicinin takdirini topladı. ATV ekranlarında bu akşam başlayan Kuruluş Osman'ın oyuncuları gündeme oturdu. Peki Sofia rolüyle ATV izleyicisinin merak konusu olan Alma Terziç kimdir? ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği roller günlerce internet dünyasında araştırılmıştı. A Haber sizler için Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç ve diğer oyuncuları hazırladı. Alma Terziç'in canlandırdığı Kuruluş Osman Sofia kimdir?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? VİDEO

Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:50
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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç izleyicinin dikkatini çekti. ATV ekranlarında bu akşam başlayan Kuruluş Osman'ın oyuncuları gündeme oturdu. Peki Sofia rolüyle ATV izleyicisinin merak konusu olan Alma Terziç kimdir? ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği roller günlerce internet dünyasında araştırılmıştı. A Haber sizler için Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç ve diğer oyuncuları hazırladı. Kuruluş Osman Sofia kimdir?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? VİDEO

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

ATV'nin yeni gözdesi Kuruluş Osman dizisi ile ekran başına gelen Alma Terziç sosyal medyanın gündemine oturdu.

Alma Terziç 11 Temmuz 1987'de tarihinde Bosna Hersek'te doğmuştur. Alma Terziç savaş yıllarını yaşamış, savaş sonrasında almış olduğu oyunculuk eğitimleri sayesinde ilk olarak 2008 yılında Kar isimli sinema filminde rol almıştır.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? VİDEO

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminde başarıyla oynayan Alma Terziç daha sonra 2012 yılında Veda isimli dizide rol almıştır. Bu dizide Fahriye Evcen ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerle birlikte rol alan Alma Terziç'in yıldızı iyice parlamaya başlamıştır.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? VİDEO

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

KURULUŞ OSMAN'IN SOFİA'SI OLDU

2013 yılında ise Alma Terziç Öyle Sevdim ki Seni filminde oynamış ve bu filmle daha da meşhur olmuştur. 2017 yılında Savaşçı dizisinde oynamaya başlayan Alma Terziç bu dizide canlandırdığı Pia karakterinde bir ajanı oldukça iyi oynamıştır. 2019 yılına geldiğimizde kısa süre devam eden Nöbet isimli dizide rol alan Alma Terziç bu dizide ise Jennefer isimli bir Rus ajanını oynamıştır. Alma Terziç şimdi de Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? VİDEO

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

Alma Terziç ile birlikte Kuruluş Osman oyuncuları internet dünyasında araştırıldı. İşte Kuruluş Osman oyuncuları...