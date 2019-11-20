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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri
Yeni dizi Kuruluş Osman'ın Sofia karakteri ATV izleyicisinin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç izleyicinin takdirini topladı. ATV ekranlarında bu akşam başlayan Kuruluş Osman'ın oyuncuları gündeme oturdu. Peki Sofia rolüyle ATV izleyicisinin merak konusu olan Alma Terziç kimdir? ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği roller günlerce internet dünyasında araştırılmıştı. A Haber sizler için Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç ve diğer oyuncuları hazırladı. Alma Terziç'in canlandırdığı Kuruluş Osman Sofia kimdir?
Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:50
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