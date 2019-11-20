Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve rolleri

KURULUŞ OSMAN'IN SOFİA'SI OLDU

2013 yılında ise Alma Terziç Öyle Sevdim ki Seni filminde oynamış ve bu filmle daha da meşhur olmuştur. 2017 yılında Savaşçı dizisinde oynamaya başlayan Alma Terziç bu dizide canlandırdığı Pia karakterinde bir ajanı oldukça iyi oynamıştır. 2019 yılına geldiğimizde kısa süre devam eden Nöbet isimli dizide rol alan Alma Terziç bu dizide ise Jennefer isimli bir Rus ajanını oynamıştır. Alma Terziç şimdi de Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? VİDEO