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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun'a hayat veren Açelya Özcan takipçilerinin ilgi odağı oldu. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara geliyor. Burak Özçivit gibi önemli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunda izleyicinin merak ettiği isimlerden biri de Ayşe Hatun'u canlandıran Açelya Özcan oldu. Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u kimdir? sorularının üzerine Açelya Özcan'ın hayatı mercek altına alındı. Genç oyuncunun yaşını merak edenlerden, memleketini sorgulayanlara kadar Google'da Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u araştırıldı. Peki Kuruluş Osman dizisinin Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

Giriş Tarihi: 20.11.2019 18:02 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 18:10
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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin Ayşe Hatun'u performansıyla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi ilk bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan gündemi olurken, dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Ayşe Hatun rolüne hayat veren Açelya Özcan oldu.

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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

İşte Kuruluş Osman'ın genç yıldızı Ayşe Hatun'a hayat veren Açelya Özcan'ın hayatı...

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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

AÇELYA ÖZCAN KİMDİR?

Açelya Özcan, 28 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Özcan, 2009 yılında Akademi 35 Buçuk'ta tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe de ilgili olan Açelya Özcan, Cem Köksal Müzik Atölyesi'nde şan ve armoni eğitimi aldı. Özcan, 2005 yılından beri Sovereign Symphony isimli progressive rock grubunun vokalistliğini yapıyor.

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Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

Açelya Özcan ile birlikte Kuruluş Osman oyuncuları internet dünyasında araştırıldı. İşte Kuruluş Osman oyuncuları...