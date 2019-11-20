Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun'a hayat veren Açelya Özcan takipçilerinin ilgi odağı oldu. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara geliyor. Burak Özçivit gibi önemli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunda izleyicinin merak ettiği isimlerden biri de Ayşe Hatun'u canlandıran Açelya Özcan oldu. Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u kimdir? sorularının üzerine Açelya Özcan'ın hayatı mercek altına alındı. Genç oyuncunun yaşını merak edenlerden, memleketini sorgulayanlara kadar Google'da Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u araştırıldı. Peki Kuruluş Osman dizisinin Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kimdir?