2020 Grammy adayları belli oldu

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Grammy'nin adayları açıklandı. Bu yıl 62'nci kez dağıtılacak ödüllerin adaylarını canlı yayında Gayle King ve Alicia Keys açıkladı. 26 Ocak 2020'de verilecek ödüllerin adaylıklarına ise Lizzo damga vurdu. Lizzo, tam 8 dalda ödüle aday gösterildi.

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Grammy'nin adayları açıklandı.

İşte belli başlı dallarda adaylar.

YILIN ALBÜMÜ

"I,I," Bon Iver;

"Norman (Expletive) Rockwell!,"

Lana Del Rey; "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,"

Billie Eilish; "Thank U, Next,"

Ariana Grande; "I Used to Know Her,"

H.E.R.; "7,"

Lil Nas X; "Cuz I Love You (Deluxe),"

Lizzo; "Father of the Bride,"

Vampire Weekend

YILIN KAYDI

Hey, Ma," Bon Iver;

"Bad Guy," Billie Eilish;

"7 Rings," Ariana Grande;

"Hard Place," H.E.R.;

"Talk," Khalid;

"Old Town Road," Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus;

"Truth Hurts," Lizzo;

"Sunflower," Post Malone and Swae Lee.

YILIN ŞARKISI

"Always Remember Us This Way," Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey and Lori McKenna;

"Bad Guy," Billie Eilish and Finneas O'Connell;

"Bring My Flowers Now," Tanya Tucker, Brandi Carlile, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth;

"Hard Place," H.E.R., Rodney Jerkins, Ruby Amanfu, Sam Ashworth and D. Arcelious Harris; "Lover," Taylor Swift;

"Norman (Expletive) Rockwell," Lana Del Rey and Jack Antonoff; "Someone You Loved," Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pere Kelleher, Benjamin Kohn and Sam Roman;

"Truth Hurts," Lizzo, Ricky Reed, Tele and Jesse Saint John.

EN İYİ SANATÇI

Black Pumas; Billie Eilish;

Lil Nas X; Lizzo;

Maggie Rogers;

Rosalia;

Tank and the Bangas; Yola

EN İYİ POO SOLO PERFORMANS

"Spirit," Beyonce;

"Bad Guy," Billie Eilish;

"7 Rings," Ariana Grande;

"Truth Hurts," Lizzo;

"You Need to Calm Down," Taylor Swift.

EN İYİ POP İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSI

"Boyfriend," Ariana Grande and Social House;

"Sucker," Jonas Brothers;

"Old Town Road," Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus;

"Sunflower," Post Malone and Swae Lee;

"Senorita," Shawn Mendes and Camila Cabello.

EN İYİ POP ALBÜMÜ

The Lion King: The Gift,"

Beyonce; "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,"

Billie Eilish; "Thank U, Next,"

Ariana Grande; "No. 6 Collaborations Project,"

Ed Sheeran; "Lover," Taylor Swift.

EN İYİ GELENEKSEL POP ALBÜMÜ

"Si," Andrea Bocelli;

"Love (Deluxe Edition)," Michael Buble;

"Look Now," Elvis Costello & The Imposters;

"A Legendary Christmas," John Legend;

"Walls," Barbra Streisand.

EN İYİ DANS VE ELEKTRONİK ALBÜM

"LP5," Apparat;

"No Geography," The Chemical Brothers;

"Hi This Is Flume (Mixtape)," Flume;

"Solace," Rufus Du Sol;

"Weather," Tycho.

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

"Amo," Bring Me the Horizon,"

"Social Cues," Cage the Elephant;

"In the End," The Cranberries;

"Trauma," I Prevail;

"Feral Roots," Rival Sons.

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

"U.F.O.F.," Big Thief;

"Assume Form," James Blake;

"I,I," Bon Iver;

"Father of the Bride," Vampire Weekend;

"Anima," Thom Yorke.

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

"1123," BJ the Chicago Kid;

"Painted," Lucky Daye;

"Ella Mai," Ella Mai;

"Paul," PJ Morton;

"Ventura," Anderson .Paak.

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

"Revenge of the Dreamers III," Various artists;

"Championships," Meek Mill;

"I Am I Was," 21 Savage;

"Igor," Tyler, The Creator;

"The Lost Boy," YBN Cordae.

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

"Desperate Man," Eric Church;

"Stronger Than the Truth," Reba McEntire;

"Interstate Gospel," Pistol Annies;

"Center Point Road," Thomas Rhett;

"While I'm Livin'," Tanya Tucker.

EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

"Thirsty Ghost," Sara Gazarek;

"Love & Liberation," Jazzmeia Horn;

"Alone Together," Catherine Russell;

"12 Little Spells," Esperanza Spalding;

"Screenplay," The Tierney Sutton Band.

EN İYİ CAZ ENSTRÜMANTEL ALBÜMÜ

"In the Key of the Universe," Joey DeFrancesco;

"The Secret Between the Shadow and the Soul," Branford Marsalis Quartet;

"Christian McBride's New Jawn," Christian McBride;

"Finding Gabriel," Brad Mehldau; "

Come What May," Joshua Redman Quartet.

EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ

"Long Live Love," Kirk Franklin;

"Goshen," Donald Lawrence and the Tri-City Singers;

"Tunnel Vision," Gene Moore;

"Settle Here," William Murphy;

"Something's Happening! A Christmas Album," CeCe Winans.

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

"Vida," Luis Fonsi;

"11:11," Maluma;

"Montaner," Ricardo Montaner;

"#Eldisco," Alejandro Sanz;

"Fantasia," Sebastian Yatra

EN İYİ LATİN ROCK YA DA ALTERNATİF ALBÜM

"X 100PRE," Bad Bunny;

"Oasis," J Balvin and Bad Bunny;

"Indestructible," Flor De Toloache;

"Almadura," iLe; "El Mal Querer," Rosalia.

EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

"Quality Time," Jim Gaffigan;

"Relatable," Ellen DeGeneres;

"Right Now," Aziz Ansari;

"Son of Patricia," Trevor Noah; "Sticks & Stones," Dave Chappelle.