Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman'ın oyuncuları izleyici tarafından merak konusu oldu. Kuruluş Osman Burçin kimdir? Yapımcı tarafından yayınlanan Kuruluş Osman oyuncularının listesi hazırlandı. Kuruluş Osman'ın dikkat çeken karakterlerinden Burçin'e hayat veren Aslıhan Karalar, günün konuşulan ismi oldu. Peki Kuruluş Osman Burçin kimdir? Kuruluş Osman'da Burçin'e hayat veren Aslıhan Karalar kimdir?