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Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman'ın oyuncuları izleyici tarafından merak konusu oldu. Kuruluş Osman Burçin kimdir? Yapımcı tarafından yayınlanan Kuruluş Osman oyuncularının listesi hazırlandı. Kuruluş Osman'ın dikkat çeken karakterlerinden Burçin'e hayat veren Aslıhan Karalar, günün konuşulan ismi oldu. Peki Kuruluş Osman Burçin kimdir? Kuruluş Osman'da Burçin'e hayat veren Aslıhan Karalar kimdir?

Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:45
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Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

Kuruluş Osman dizisinin ATV'de izleyici karşısına çıkmasıyla gözler Burçin karakterine hayat veren Aslıhan Karalar'a çevrildi. Dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın hayatı mercek altına alındı. Peki Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

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Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN'İ ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu.

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Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı.

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Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar'ın adı bir dönem Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.

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Kuruluş Osman Burçin kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar

Aslıhan Karalar ile birlikte Kuruluş Osman oyuncuları internet dünyasında araştırıldı. İşte Kuruluş Osman oyuncuları...