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Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu yeni diziyi merak eden dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle takip edilecek dizisi Kuruluş Osman, reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yer alıyor. Ertuğrul Gazi'nin ölümü sonrası Osman Gazi dönemini ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatacak dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. İşte Kuruluş Osman oyuncuları!

Giriş Tarihi: 20.11.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 18:33
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Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?
Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük merak uyandıran Kuruluş Osman dizisi bugün milyonlarla buluşuyor. ATV'de 20.00'de başlayacak dizi adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.

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Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?
Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ATV ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Uzun zamandır merakla beklenen yerli dizi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanacak. Her Çarşamba akşamı nefes kesecek dizide Osman Gazi karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Osman Gazi ve dönemini anlatacak dizide heyecan hiç durmayacak. İşte, Kuruluş Osman oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı!

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Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?
Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

"Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Kuruluş Osman", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bozdağ:

Bu kadar büyük bir çalışmayı bu kadar kısa sürede yapabilen ender ekiplerden biriyiz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum, dünyada da öyle. Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum.

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Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?
Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

Temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı ziyaretimize geldi. Ortak proje üzerinde mutabakata vardık, anlaşma yapıldı. Artık çekimlere başlamak üzereyiz. Onun için de dev bir plato ve dekor kuruyoruz.

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Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?
Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

OYUNCULAR ALP'LİK EĞİTİMİ İÇİN GÜNLERCE DAĞDA KALDI

Bozdağ, birçok farklı devletten de benzer taleplerin geldiği bilgisini vererek, "İyi bir projenin ekrana getirilmesi için şuna dikkat etmek gerekiyor. Sadece bir alanda iyi olmanız yetmiyor. İyi bir oyuncu olur ama iyi bir sanat yönetmeni olmaz, iyi bir senaryo olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. iyi bir senaryo ve iyi bir sanat ekibiniz olur ama.... oyuncularda o kabiliyet yoksa olmaz. Bu bir bütün.