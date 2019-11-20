Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?

OYUNCULAR ALP'LİK EĞİTİMİ İÇİN GÜNLERCE DAĞDA KALDI

Bozdağ, birçok farklı devletten de benzer taleplerin geldiği bilgisini vererek, "İyi bir projenin ekrana getirilmesi için şuna dikkat etmek gerekiyor. Sadece bir alanda iyi olmanız yetmiyor. İyi bir oyuncu olur ama iyi bir sanat yönetmeni olmaz, iyi bir senaryo olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. iyi bir senaryo ve iyi bir sanat ekibiniz olur ama.... oyuncularda o kabiliyet yoksa olmaz. Bu bir bütün.