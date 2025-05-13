Çocukların dijital bağımlı olduklarının belirtileri nelerdir? ahaber.com.tr sordu uzman isim yanıtladı: Sınırlar koymak çok önemli

14:26 13 Mayıs 2025

6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde ana konuşmacılardan olan ABD Yale Üniversitesi Bağımlılık Araştırmaları Bölümü Direktörü Prof. Marc Potenza Ahaber.com.tr’den Şehade İbrahim’in sorularını yanıtladı.

Potenza, “Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size birçok farklı bağımlılık türüyle ilgili günlük hayata dair sorular yönelteceğim. İlk olarak, bir insan nasıl dijital bağımlı hale geliyor? Dijital bağımlılığın belirtileri nelerdir?” şeklindeki soruya yanıt verdi.

Dijital bağımlılığın belirtileri olarak Potenza, “Dijital bağımlılığın günlük hayattaki ipuçlarını tespit etmek bazen zordur ve karmaşık bir durum olabilir. Örneğin, alkol bağımlılığının belirgin işaretleri vardır—alkol kokusu almak veya sarhoşluk belirtilerini görmek gibi. Ancak internet bağımlılığı farklıdır. Fiziksel belirtiler olmadan da kişinin hayatının diğer alanlarına müdahale eden bazı temel özellikleri olabilir. Dijital bağımlılığı olan kişiler, dijital teknolojileri kullanma biçimleri nedeniyle günlük işlevlerini yerine getirmekte zorlanabilirler. Örneğin, çocukların akademik başarılarında düşüş gözlemlenebilir ve bunun sebebi doğrudan dijital teknolojileri nasıl kullandıklarıyla ilişkili olabilir. Bu durum dijital bağımlılığın işaretlerinden biri olabilir.​” dedi.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN BAŞKA BELİRTİLERİ VAR MI?

Potenza, Dijital bağımlılığın başka hangi belirtileri olabilir? Çevremdeki birçok arkadaşım dijital bağımlı olduklarını kabul etmiyor. Onlara “Evet, sen dijital bağımlısın, çünkü şu şu şeyler var” diyebilmemiz için nelere dikkat etmeliyiz? şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Dijital bağımlılığın temel özelliklerinden biri, kişinin dijital teknolojiler üzerinde kontrol sağlayamaması ve kullanımın günlük yaşamın diğer alanlarına zarar vermesidir. Örneğin, bir kişinin sosyal etkinliklere katılmak yerine telefonuna bağımlı hale gelmesi veya okul ve iş yaşamında önemli aksaklıklar yaşaması, bağımlılığın önemli göstergelerindendir.

ÇOCUĞU OLANLAR DİKKAT!

Potenza, son dönemde çocukların tablet ve telefonda vakit geçirmeleriyle ilgili "Günümüzde çocuklar yemek yerken YouTube veya Netflix gibi platformları izlemeden duramıyor. Aslında sadece çocuklar değil, yetişkinler de böyle. Bunu çocuklar ve gelecek nesil için dijital bağımlılığın ilk aşaması olarak değerlendirebilir miyiz?" sorusuna da yanıt verdi.

Çocuğu olan aileleri uyaran Potenza "Dijital teknolojilerin hangi düzeyde ve nasıl kullanıldığını anlamak çok önemli. Örneğin, bir çocuk iki saat boyunca okul çalışmalarıyla ilgileniyorsa, bu sağlıklı bir kullanım olabilir. Ancak iki saat boyunca sosyal medyada vakit geçirip derslerde dikkat eksikliği yaşıyorsa, bu daha problematik bir durumdur. Dijital bağımlılığın etkileri, kullanım süresinden çok içeriğin türüyle ve kişinin teknolojiyle olan ilişkisiyle ilgilidir. Bazı insanlar uzun süre ekran başında vakit geçirirken bunun etkileri farklılık gösterebilir. Bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak, teknolojiyi dengelemeyi öğrenmek önemlidir." dedi.

YOUTUBE KİDS'E GÜVENİLMELİ Mİ?

Sosyal medya platformlarında yer alan bazı içerikler göründüğü gibi masum olmayabiliyor. Bazı vatandaşlar çocuklarına güvenli olduğunu düşünerek bazı uygulamalara izin verebiliyor. Ahaber.com.tr editörü Şehade İbrahim bu konuyla ilgili olarak Potenza’ya "Ebeveynler, çocuklarını pornografiden, reklamlardan ve şiddet içeriklerinden korumak için YouTube Kids gibi platformları tercih ediyor. Ancak bu tür özel platformlara güvenmeli miyiz? Siz bir psikiyatrist olarak ne düşünüyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Potenza, özel platformlarla ilgili olarak "Dijital platformların etkinliği ve güvenilirliği konusunda hala tam anlamıyla netleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Bazı dijital çözümler çocukların internet kullanımını izleyerek ailelere yardımcı olabiliyor. Ancak bu platformların etkinliği zamanla değişebilir. Gerçek sosyal etkileşimleri teşvik eden çözümler, çocukların dijital bağımlılığı önlemek için daha yararlı olabilir. Önemli olan dengeyi bulmak ve çocukların hem çevrimiçi hem de çevrimdışı deneyimlerini sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Ahaber.com.tr editörü Şahade İbrahim’in sorduğu ve Marc Potenza’nın verdiği diğer cevaplar:

Soru: Yani YouTube veya YouTube Kids fark etmeksizin her zaman dikkatli olmamız mı gerekiyor?

Cevap: Dijital platformların işleyişini daha iyi anlamamız gerekiyor. İnsanlar dijital dünyada nasıl yönlendirilmeliler, nasıl sağlıklı kullanım alışkanlıkları oluşturmalılar—bunlar üzerinde daha fazla çalışılması gereken konular.

Soru: Son sorum şu: Ebeveynler çocuklarını dijital platformlardan uzaklaştırmaya çalıştığında, çocuklar öfkeli ve sinirli tepkiler verebiliyor. Dışarıdan bakıldığında bu tam bir kaos gibi görünebiliyor. Ebeveynler bu kaosla nasıl başa çıkmalı? Bir psikiyatrist olarak ebeveynlere ne tavsiye edersiniz?

Cevap: Çocuklar dijital teknolojilerden uzaklaştırıldığında zaman zaman öfke ve direnç gösterebilirler. Bu durum ebeveynler için de zorlayıcı olabilir. Ancak ebeveynlerin çocuklarına sınırlar koymaya devam etmesi çok önemlidir. Çocukların dijital dünyada aşırı zaman geçirmelerini sınırlamak, onların uzun vadeli gelişimleri için gereklidir. Ebeveynler, çocuklarına rehberlik etmeye devam ederek sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını teşvik etmelidir.

Soru: Son soru dedim ama aklıma bir şey daha geldi. Günümüzde birçok yetişkin ve genç insan, yaş fark etmeksizin dijital detoks yapmaya çalışıyor. Dijital detoks gerçekten etkili mi? Doğru dijital detoks nasıl yapılır?

Cevap: Dijital detoks, insanların çevrimdışı aktivitelerle bağlantı kurmasına yardımcı olabilir. Ancak dijital teknolojiler artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu için tamamen bırakmak zor olabilir. Önemli olan, teknolojiyi bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmayı öğrenmektir. Geçici bir dijital detoks faydalı olabilir, ancak esas mesele teknolojilerle sağlıklı bir ilişki kurmaktır.

Soru: Yetişkinler için uygulanabilecek doğru bir dijital detoks yöntemi var mı?

Cevap: Dijital teknolojilerle sağlıklı bir ilişki geliştirmek, hangi içeriklerin daha fazla sorun yarattığını anlamaktan geçer. Örneğin, belirli uygulamaları engellemek veya çevrimiçi alışkanlıkları gözden geçirmek faydalı olabilir. Önemli olan, kullanım alışkanlıklarını değerlendirmek ve gereksiz bağımlılıktan kaçınmaktır.