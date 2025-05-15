15 Mayıs 2025, Perşembe
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Putin neden barış masasına gelmedi? Uzman isim sebeplerini A Haber’de anlattı
İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış masasını A Haber’de değerlendiren siyaset bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin Putin’in barış masasına gelmemesinin sebeplerini anlattı. Oğuzhan Bilgin, Putin’in Zelenskiy’i meşru lider görmediğini bu yüzden Trump ile masaya oturmak istediğini söyledi.