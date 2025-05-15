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Rusya-Ukrayna savaşına İstanbul barışı! Düğüm çözülecek mi, taraflar ne istiyor?

Rusya-Ukrayna savaşına İstanbul barışı! Düğüm çözülecek mi, taraflar ne istiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 10:00
39 aydan beri devam eden Ukrayna savaşında kritik gün geldi. Rusya ve Ukrayna bugün İstanbul'da doğrudan müzakere için masaya oturacak. Rusya Ukrayna arasında ateşkes bugün mü? Rusya ve Ukrayna İstanbul'da mı barışacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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Rusya-Ukrayna savaşına İstanbul barışı! Düğüm çözülecek mi, taraflar ne istiyor?
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