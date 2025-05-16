16 Mayıs 2025, Cuma
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Türkiye diplomasinin kavşak noktası! Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Türkiye 2 gün de 4 büyük zirveye ev sahipliği ile dünya diplomasi arenasında ön plana çıktı. Rusya-Ukrayna zirvesi, İran ve Avrupa’nın nükleer görüşmeleri, NATO Dışişleri Bakanlığı Gayrı Resmi Toplantısı ve Başkan Erdoğan-Zelenskiy zirveleri baş döndürdü. Türkiye’nin bu diplomasi gelişimini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.