16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye diplomasinin kavşak noktası! Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Türkiye diplomasinin kavşak noktası! Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?

Türkiye diplomasinin kavşak noktası! Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 11:07
Türkiye 2 gün de 4 büyük zirveye ev sahipliği ile dünya diplomasi arenasında ön plana çıktı. Rusya-Ukrayna zirvesi, İran ve Avrupa’nın nükleer görüşmeleri, NATO Dışişleri Bakanlığı Gayrı Resmi Toplantısı ve Başkan Erdoğan-Zelenskiy zirveleri baş döndürdü. Türkiye’nin bu diplomasi gelişimini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye diplomasinin kavşak noktası! Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Gazze bizden hesap soracak
"Gazze bizden hesap soracak"
Gözler İstanbul’daki zirvede! Savaş bitecek mi?
Gözler İstanbul’daki zirvede! Savaş bitecek mi?
Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi!
Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi!
İstanbul’da İran ve Avrupa zirvesi
İstanbul’da İran ve Avrupa zirvesi
Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi!
Terörsüz Türkiye hedefinin 5 evresi!
Türkiye-ABD-Suriye 3’lü zirve
Türkiye-ABD-Suriye 3’lü zirve
Başkan Erdoğan Arnavutluk’a gidiyor!
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!
Dünyanın gözü İstanbul’da!
Dünyanın gözü İstanbul’da!
Trump’ın Riyad’taki görüşmesi Netanyahu’yu devre dışı mı bıraktı?
Trump'ın Riyad'taki görüşmesi Netanyahu'yu devre dışı mı bıraktı?
Barış müzakerelerinde Rusya ve Ukrayna’nın şartları ne olacak?
Barış müzakerelerinde Rusya ve Ukrayna'nın şartları ne olacak?
Şara, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti!
Şara, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti!
Daha Fazla Video Göster