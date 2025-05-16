16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev: Barış masasında ilk hedef ateşkes
Uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev: Barış masasında ilk hedef ateşkes

Uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev: Barış masasında ilk hedef ateşkes

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 13:15
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev, “Burada en önemli amaçlanan hedef bir ateşkesin sağlanması. Hem Ukrayna tarafının hem de Batı cephesinin talebi üzerine 30 günlük bir ateşkes çıkması için ciddi bir diplomasi trafiği var.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev: Barış masasında ilk hedef ateşkes
Barış masasında ilk hedef ateşkes
"Barış masasında ilk hedef ateşkes"
Arnavutluk’ta ilk mesaj: Barışı seslendireceğiz
Arnavutluk’ta ilk mesaj: Barışı seslendireceğiz
Masaya hangi şartlar gelecek?
Masaya hangi şartlar gelecek?
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı
5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci!
5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci!
5,2’lik deprem ne anlama geliyor?
5,2'lik deprem ne anlama geliyor?
Rusya ve Ukrayna görüşmesinden ilk kare!
Rusya ve Ukrayna görüşmesinden ilk kare!
Rusya ve Ukrayna savaşında ateşkes olur mu?
Rusya ve Ukrayna savaşında ateşkes olur mu?
Havalar ısındı keneler ortaya çıktı!
Havalar ısındı keneler ortaya çıktı!
A Haber selin vurduğu Osmaniye’de!
A Haber selin vurduğu Osmaniye'de!
Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Türkiye diplomasinin merkezi nasıl oldu?
Gazze bizden hesap soracak
"Gazze bizden hesap soracak"
Daha Fazla Video Göster