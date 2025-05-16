Uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev: Barış masasında ilk hedef ateşkes

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Anar Aliyev, “Burada en önemli amaçlanan hedef bir ateşkesin sağlanması. Hem Ukrayna tarafının hem de Batı cephesinin talebi üzerine 30 günlük bir ateşkes çıkması için ciddi bir diplomasi trafiği var.” dedi.

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