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Rusya ve Ukrayna barışı! İstanbul’dan barış kararı çıkar mı?

Rusya ve Ukrayna barışı! İstanbul’dan barış kararı çıkar mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 16:29
İstanbul’da kurulan Rusya-Ukrayna barış masasını A Haber’de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Ben burada yeni yapılacak toplantının tarihinin açıklamasını bekliyorum. İlk toplantıda buzların çözüldüğü barışın olduğu bir durumu beklemek hayalcilik olur. İlk defa iş olması gerektiği yere bugün oturdu. Dağıldı denilen masa yeniden toplandı ve işler rayına oturdu.” dedi.
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