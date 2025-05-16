16 Mayıs 2025, Cuma
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Rusya ve Ukrayna barışı! İstanbul’dan barış kararı çıkar mı?
İstanbul’da kurulan Rusya-Ukrayna barış masasını A Haber’de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Ben burada yeni yapılacak toplantının tarihinin açıklamasını bekliyorum. İlk toplantıda buzların çözüldüğü barışın olduğu bir durumu beklemek hayalcilik olur. İlk defa iş olması gerektiği yere bugün oturdu. Dağıldı denilen masa yeniden toplandı ve işler rayına oturdu.” dedi.