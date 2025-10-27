Kartalkaya davasının 3. duruşması yapıldı! Mahkeme ara kararını açıkladı

18:07 28 Ekim 2025

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşmasının 2'nci günü esasa ilişkin 18 sanığın beyanlarının alınmasıyla tamamlandı. Duruşma 30 Ekim perşembe gününe ertelendi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumu devam ediyor. Duruşmanın bu evresinde esasa ilişkin sanıkların beyanları alındı. 3'ncü duruşmanın 2'nci gününde 18 sanık esas hakkındaki beyanını verdi.

"BEN YANGINDA İNSANLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM"

Kartal Otel'de teknik personel olarak çalışan tutuksuz sanık Bayram Ütkü, "Ben Grand Kartal değil Kartal Otel personeliyim, yangının başlamasından büyümesine benim bir ihmalim yoktur. Ben yangında insanlara yardım etmeye çalıştım. Beraatimi istiyorum" dedi.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Gazelle Otel çalışanı olduğunu dile getiren tutuklu sanık Hüseyin Özer, yanan otel de herhangi bir yetkisi olmadığını söyleyerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, adli kontrol kararı ile tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GRAND KARTAL OTEL İLE ALAKAM YOKTUR"

"BAŞ KATİL O"

Grand Kartal Otel'in resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin, önceki savunmalarını tekrar etti. Çetin'in avukatının savunma yaptığı esnada salondaki mağdur aileler, "Baş katil o, korkak seni, Allah belanızı versin" dedi.



"BİR GÜN BİLE SİGORTAM YOKTU"

İş Güvenliği Uzmanı tutuksuz yargılanan Kübra Demir, "Grand Kartal Otel'de bir gün bile sigortam yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi. İş Güvenliği Uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan, yangın faciasında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve hatalı şekilde Grand Kartal Otel'e atamasının yapıldığını sonrasında ise atamasının geri çekildiğini savunarak otelde hiç çalışmadığını söyledi.



"SEN KES SESİNİ"

Tutuksuz sanık Kayacan'ın avukatının savunma yaptığı esnada duruşma salonunda ortam gerildi. Kayacan'ın avukatı, savunma verdiği esnada kendisine müştekilerden gelen tepkiler sonrasında duruşmanın hukuka uygun olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Ece Kayacan'ın avukatına "Kes sesini" dedi. Kayacan'ın avukatı ise karşılık vererek "Sen kes sesini" dedi. Mağdur ailelerde Kayacan'ın avukatına tepki gösterdi.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Enver Öztürk, mutfak personeli tutuksuz sanık Faysal Yaver ve mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük savunmalarını tekrar ederek beraatlerini talep etti.



"OTELDEN BELKİ DE SAĞ OLARAK KURTULAN SON KİŞİLER BİZLERDİK"

Muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun, "Bir önceki savunmalarımı tekrar ederim. Oda arkadaşımın uyandırmasıyla uyandım. 10. kattan itfaiye bizi merdivenle kurtardı. Otelden belki de sağ olarak kurtulan son kişiler bizlerdik. Herhangi bir ihmalimin kusurumun olmadığı açıktır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mehmet Salun'un avukatının savunmasının ardından acılı aileler, Mehmet Salun'un WhatsApp grup konuşmalarına ithafen, "Üç maymun Mehmet" diyerek tepki gösterdi. Salun'un ardından muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer de daha önce hiçbir denetime katılmadığını ifade ederek bir önceki savunmasını tekrar etti.



Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, "Grand Kartal A.Ş.'nin hiçbir bürokratik evrağında şahsımın imzası bulunmamaktadır. Otele ait hiçbir evrak şahsıma temas etmemiştir. 9 aydır hapis yatıyorum. Suçsuz olduğuma inanıyorum" dedi.

duruşma 30 ekim perşembe gününe ertelendi.