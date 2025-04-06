CHP'deki kurultayda liste savaşları! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu devrede mi?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, bugün Ankara'da yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in, parti tüzüğünün 48. maddesinin verdiği yetkiyle toplanma çağrısı yaptığı olağanüstü kurultay için geri sayım başlarken Özel ve ekibinin artan tepkiler karşısında, çarşaf veya anahtar liste sunma ihtimali gündemde. Kılıçdaroğlu ise kurultayların iptal edilmesini göz önünde bulundurarak adaylıktan çekilirken, ona yakın isimler PM'ye yönelik bir operasyon başlattı. İşte dakika dakika yaşananlar...
CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayda gözler yaşanacak değişimlerde olacak. CHP kurultayına ilişkin tüm detaylar dakika dakika ahaber.com.tr'de...
CHP'DE TEMİZLİĞE GİDEN KİRLİ YOL
"Bir zamanlar "siyaset üretme" yarışına sahne olan kurultaylar, şimdi "şaibeden arınma" ayinine dönüşmüş durumda" diyen Övür, "Delegelerin iradesinin etikle mi etkilerle mi belirlendiği sorusu, artık sadece bir dedikodu malzemesi değil, kamusal bir soruşturma konusuna dönüşmek üzere" dedi.
Övü şu ifadeleri kullandı:
Partinin genç genel başkanı Özgür Özel, yargı daha karar vermeden kamuoyuna seslendi: "Partiyi olağanüstü kurultaya götürerek kayyum girişimlerini engelledik."
Ne kadar pratik, ne kadar hızlı bir adalet anlayışı! Ne yargıya gerek kaldı ne de iç soruşturmaya. Hem savcı hem hâkim hem de jüri kendisi olmuş gibi. Ancak küçük bir sorun var: Şaibe iddialarının merkezindeki isimlerle "temizlenme" kurultayı yapılırsa, bu arınma mı olur, yoksa üzerini örtme mi? Yönetim, aynı iddiaların gölgesinde seçilmiş, şimdi ise o gölgede kalarak aydınlığa çıkacağını iddia ediyor.
Dahası, kurultayda oy kullanacak delegelerin kimilerinin tercihlerini hangi motivasyonla şekillendirdiği konusu hâlâ sis perdesi arkasında. Eğer yargı, bu sisin ardında "maddi bir hava sirkülasyonu" olduğunu tespit ederse, ortaya çıkacak tablo yalnızca bir yönetim krizi değil, bir sistemin çöküşünü işaret eder.
"Korkarım bu kurultay, bir "temizlik" operasyonundan çok, halının altındaki tozların daha geniş bir halıyla örtülmesi olacak"
SEYİRCİ ALINMAYACAK
GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞECEK Mİ?
60 kişiden oluşan PM’de halihazırda aralarında Orhan Sarıbal, Müslim Sarı’nın da bulunduğu 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu’na verdikleri destekle biliniyor.
Bunun yanı sıra Özel, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun o dönem yoğun baskısıyla yüzleşmiş ve kendi listesindeki 15 üyeyi de tamamen onun istediği isimlerden oluşturmak zorunda kalmıştı. Böylelikle 60 kişilik PM’de yalnızca 37 isim Özel’in istediği üyelerden oluşabilmişti. Özel’in bu kurultayda 20’ye yakın ismi PM’den çıkarmayı planladığı, yeni isimleri dahil ederek hem İmamoğlu’nun hem de Kılıçdaroğlu’nun parti içerisindeki gücünü kendi lehine kırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Ayrıca kurultay sonrası Özel’in bu hedef doğrultusunda MYK’da da değişikliklere hazırlandığı bildirildi.
ÖZEL'E KARŞI ANAHTAR LİSTE HAMLESİ
Kurultayda genel merkez ile iç muhalefet arasındaki en büyük çekişmenin PM seçimlerinde yaşanması bekleniyor. PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel anahtar liste çıkararak PM’de görmek istediği isimleri delegelere sunacak. Özel’in listesine karşı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin de anahtar liste hazırlığında olduğu aktarıldı.
ÖZEL'İN SEÇİLMESİ KESİN GİBİ
Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise adaylığını açıklayarak sürpriz bir hamle yaptı. 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek de adaylığını duyurdu.Buna rağmen kurultayda tek güçlü aday kalan Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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