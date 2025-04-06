CHP’de gerilimli olağanüstü kurultay! CHP Parti Meclisi nasıl şekillenecek?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay bugün Ankara'da yapılacak. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Gözler parti meclisi listesinde. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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