CANLI | Sosyal medya çöktü mü? 20 Mart Instagram neden açılmıyor? X (Twitter), YouTube... İnternette sorun mu var?
Sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, platformlara girişte aksaklıklar yaşadığını bildirdi. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, 20 Mart Perşembe itibarıyla sorunun devam ettiği görülüyor.
Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, problemin küresel çapta olduğunu gösteriyor.
İşte son gelişmeler ve güncel açıklamlar...
SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR!
WHATSAPP'TA ARA ARA BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR!
Bugün saat 06.00'dan itibaren WhatsApp kullanıcıları hem mobil uygulama hem de WhatsApp Web üzerinden erişim sorunları yaşamaya başladı. Bu aksama mesaj gönderimi ve alımında zorluklar yaratırken, platformda zaman zaman düzelmeler gözlemleniyor. Sorunun tam nedeni hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor! WhatsApp’taki erişim ve akış sorunları çözüldüğünde, duruma dair güncel bilgilere ulaşabileceksiniz.
HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK!
Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, erişim sorunlarının nedeni hakkında farklı spekülasyonlar yapılıyor. Teknik bir arıza mı yaşandığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler takip ediliyor.
X (TWİTTER) AKIŞ VE MESAJLAŞMA PROBLEMİ YAŞIYOR
YOUTUBE'DA VİDEO AKIŞI VE SUNUCU BAĞLANTISI PROBLEMİ
YouTube kullanıcıları platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını aktardı. Bazı kullanıcılar ise YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti.
INSTAGRAM KULLANICILARI BAĞLANTI SORUNU
Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.
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