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CANLI | Sosyal medya çöktü mü? 20 Mart Instagram neden açılmıyor? X (Twitter), YouTube... İnternette sorun mu var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 06:56 Güncelleme: 20.03.2025 06:16
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Canlı | Sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor!

Sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, platformlara girişte aksaklıklar yaşadığını bildirdi. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, 20 Mart Perşembe itibarıyla sorunun devam ettiği görülüyor.

Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, problemin küresel çapta olduğunu gösteriyor.

İşte son gelişmeler ve güncel açıklamlar...

CANLI ANLATIM
06:14 20 Mart 2025

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR!

19 Mart Çarşamba sabahından bu yana sosyal medya platformlarına erişimde kesintiler yaşayan vatandaşlar 20 mart itibarıyla sorunun hala devam ettiğini bildirdi. Mobil uygulamalar ve web sürümlerinde sayfa yüklenme hataları, bağlantı kopmaları ve içerik güncellenememe gibi sorunlar rapor edilmeye devam ediyor. 
09:43 19 Mart 2025

WHATSAPP'TA ARA ARA BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR!

Bugün saat 06.00'dan itibaren WhatsApp kullanıcıları hem mobil uygulama hem de WhatsApp Web üzerinden erişim sorunları yaşamaya başladı. Bu aksama mesaj gönderimi ve alımında zorluklar yaratırken, platformda zaman zaman düzelmeler gözlemleniyor. Sorunun tam nedeni hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor! WhatsApp’taki erişim ve akış sorunları çözüldüğünde, duruma dair güncel bilgilere ulaşabileceksiniz.

WHATSAPP’TA ARA ARA BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR!
07:00 19 Mart 2025

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK!

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, erişim sorunlarının nedeni hakkında farklı spekülasyonlar yapılıyor. Teknik bir arıza mı yaşandığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler takip ediliyor.

06:50 19 Mart 2025

X (TWİTTER) AKIŞ VE MESAJLAŞMA PROBLEMİ YAŞIYOR

X platformunda ise kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi. Özellikle uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.
X TWİTTER AKIŞ VE MESAJLAŞMA PROBLEMİ YAŞIYOR
06:47 19 Mart 2025

YOUTUBE'DA VİDEO AKIŞI VE SUNUCU BAĞLANTISI PROBLEMİ

YouTube kullanıcıları platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını aktardı. Bazı kullanıcılar ise YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti.

YOUTUBE’DA VİDEO AKIŞI VE SUNUCU BAĞLANTISI PROBLEMİ
06:45 19 Mart 2025

INSTAGRAM KULLANICILARI BAĞLANTI SORUNU

Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.

INSTAGRAM KULLANICILARI BAĞLANTI SORUNU

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