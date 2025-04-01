CHP'nin hedefi bu kez Türk ekonomisi! Özel'in skandallarına bakanlardan A Haber'de sert tepki | "2 Nisan'da alışveriş yapın" çağrısı
Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'li Özgür Özel skandal çağrılar yaparak provokatörleri sokağa çağırdı. Bununla da yetinmeyen CHP lideri bu kez de pek çok markayı tehdit ederek boykot çağrısında bulundu. Son olarak Özel, sözde "2 Nisan boykotu"na destek verdiğini açıkladı ve tepkilerin odağına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki boykot çağrılarına ilişkin nefret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır A Haber canlı yayınına bağlanarak sözde boykota tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat canlı yayında vatandaşlara çağrı yaparak "3-4 ya da 5 Nisan'da yapacağınız alışveriş varsa bunları öne çekin ve 2 Nisan'da alışveriş yapın. İnadına ticaret diyelim ve bunları bozguna uğratalım." dedi.
CHP'de Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'li Özel skandal çağrılar yaparak provokatörler sokağa çağırdı. Bununla da yetinmeyen CHP lideri bu kez de aralarında medya kuruluşlarının da olduğu pek çok markayı tehdit ederek kendilerine destek istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır A Haber canlı yayınına bağlanarak sözde boykota tepki gösterdi.
BAKAN TEKİN’DEN BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT: BU UYGULAMA ÜLKEMİZE ZARAR VERİR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal medya hesabından 2 Nisan’da boykot çağrısı yapması üzerine konuşarak, "Yerli ve millî markalara yönelik 'boykot' çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve millî markalara yönelik "boykot" çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkûmdur" ifadelerini kullandı.
BAKAN YUMAKLI: MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza ‘Boykot’ adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır" dedi.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza ‘Boykot’ adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.
BAKAN IŞIKHAN'DA TEPKİ: AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır."
BAKAN KACIR'DAN A HABER'DE CHP'YE TEPKİ: ÜRETİM DÜŞMANLIĞI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber canlı yayınında Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrılarına sert tepki göstererek, sanayicilerin işlerinin başında olduğunu ve üretimin durmayacağını vurguladı.
Kacır, "Milletimize topyekûn zarar verme çabası içinde olan bu tür teşebbüslere gereken cevabı Allah'ın izniyle vereceğiz." dedi. Bakan Kacır, üretime ve ticarete devam etmenin önemine dikkat çekerek, "Biz bunlara üretim düşmanı olduklarını hatırlattığımız zaman zorlarına gidiyor ama işte üretim düşmanlığı tam olarak budur." ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin gücüne vurgu yapan Kacır, "Biz hayatımıza Allah'ın izniyle olması gerektiği gibi devam edeceğiz. Üretmeye, alışveriş yapmaya, esnafımıza, emekçimize kazandırmaya ve Türkiye'nin aşını, ekmeğini büyütmeye el birliği ile devam edeceğiz." diyerek, halkı ve sanayicileri Türkiye ekonomisinin yanında olmaya davet etti.
BAKAN TUNÇ'TAN A HABER'DE TEPKİ: BOYKOTA MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'da yaptığı alışveriş yapmama çağrısına ilişkin konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.
İlk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykot çağrısı yapan şahıslar "hakkında nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. İlk etapta soruşturmaya ilişkin konuşan Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, "Bokyot çağrısına milletimiz itibar etmez!" dedi.
Bakan Tunç'un A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
Türk ceza kanununun 122. maddesi var. Nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen madde ve yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddelerin ihlali nedeniyle resen soruşturma başlatılmış durumda. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP yöneticilerinin boykot çağrısına yönelik başlatmış olduğu bu soruşturma önemli. Bu soruşturmanın ilerleyen süreçlerini Cumhuriyet Başsavcılığımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Yargı bir taraftan gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.
"İŞİN ESASINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Burada özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nun İBB Başkanı ve 106 şüpheli hakkında başlatmış olduğu adli soruşturmasında konuyu saptırmaya çalışması soruşturmayı bir siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışması ve özellikle soruşturmayı etkilemeye yönelik tutum ve davranışları ve yine yargı mensuplarını tehdit etmeleri ve baskı altına almaya yönelik söylemleri ve sokak çağrıları ve sonucunda ortaya çıkan olaylar ve gelimeler maalesef adli soruşturmayı ve işin esasını gölgelemeye yönelik davranışlardır.
"YERLİ VE MİLLİ MARKALARA LİNÇ GİRİŞİMİ"
Burada başarılı olamayınca farklı bir alana geçtiler. O da boykot çağrısı. Bu boykot çağrısı özellikle ekonomiye yönelik bir saldırı bir karalama kampanyası... bu ülkenin yerli ve milli markalarına yönelik bir linç girişimi bu bizim hukuk düzenimizde kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda, bunun karşılığı Türk Ticaret kanununda hem kamu düzeni bakımından hem de ilgili firmaların yapabilecekleri bir takım girişimler mevcut.
BOYKOT ÇAĞRISINA MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEZ!
Özellikle CHP'nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı ekonomik düzene yönelik karalama kampanyasına bir kere milletimiz kesinlikle itibar etmeyecektir. Milletimizin sağ duyusu bu tür saçma sapan girişimlere itibar etmez. Dolayısıyla bu çağrı da boşa çıkacaktır. Aksine bu çağrılarla CHP ve yöneticileri millet nezdinde itibar kaybetmeye devam edeceklerdir. Çok yanlış bir yol tercih ediyorlar maalesef. Bir adli soruşturma başlatıldı. Ve soruşturmanın gizliliği var. Dolayısıyla delilleri bilmiyorsunuz, dosyanın kapsamını bilmiyorsunuz, daha ilk dakikalardan itibaren burada soruşturmayı etkilemeye yönelik bir takım çapa içine giriyorsunuz. Sokak çağrılarıyla Bir amaca ulaşmak istiyorsunuz. Ama burada da görüyoruz ki farklı alanlara çekerek özellikle ekonomiyi sarsmaya yönelik çaba içerisinde özellikle yerli sermayeyi hedef alan ticaret hayatını sabote etmeye yönelik sorumsuzca bir linç girişimi. Bu hukuksuz bir boykot çağrısıdır.
"TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI KORUYACAĞIZ"
Bir hukukçu olarak böyle bir çağrının siyasi olarak da CHP'ye bir faydası yok. Millet de bu tür çağrılara itibar etmez. Özellikle bu boykotla ilgili biraz önce Ticaret Bakanımızda ifade etti; bizim hukukumuzda ve ilgili kanunlarımızda bir işletmenin itibarını zedeleyici faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların iş ve çalışma hüviyetinin tehdit eden her türlü girişimin bir karşılığı vardır. Hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Bunları takdir edecek olan elbette ki yargı organlarıdır. Elbette ki ekonomik hayata yönelik hukuksuz girişimlere karşı da cevap verecektir. Esnafımızın, emekçimizin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim koruyacak? Elbette ki bu ülkenin hukuku koruyacak yargı mensupları koruyacak. Dolayısıyla milletimiz burada hiç endişe etmesin. Zaten bu anlamda tavır ve davranışlarla ilgili olarak da yargı gecikmeksizin kendi işini yapmaya devam ediyor.
"MİLLETİMİZİN HAKKINI, HUKUKUNU KORUYACAĞIZ"
Bu ülkede hiç kimse markaları, şirketlerimizi veya tüketicileri kendi ideolojik çizgisine yönelik hizaya sokulması bekleniyorsa bu beyhudedir. Kimse siyasi çıkarı uğruna binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Bu noktada hem AK Parti olarak hem de hükumet olarak, kabine olarak ve bağımsız yargı olarak milletimizin hakkını hukukunu sonuna kadar korumaya kararlı olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum.
BAKAN BOLAT'TAN A HABER'DE ÇAĞRI: 2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ YAPIN
Bakan Bolat A Haber canlı yayınında katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat boykot çağrısı yapanlara karşı ticarette maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini ifade etti.
"BOZGUNA UĞRATALIM"
Ticaret Bakanı ayrıca ekonomiyi hedef alan bozguncu zihniyete karşı 2 Nisan günü tüm vatandaşları alışveriş yapma çağrısına davet etti. Bolat vatandaşlara "3-4 ya da 5 Nisan'da yapacağınız alışveriş varsa bunları öne çekin ve 2 Nisan'da alışveriş yapın. İnadına ticaret diyelim ve bunları bozguna uğratalım. Ülkede kaos çıkarmaya alışan bu ana muhalefete iyi bir ders verelim." ifadelerini kullandı.
C.B YARDIMCISI YILMAZ'DAN A HABER'DE TEPKİ: BOZUCU ÇAĞRILAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'li Özgür Özel'in boykot açıklamalarına tepki göstererek "Ekonominin iyileşeceğini görmek CHP'yi rahatsız ediyor. Bu tür ekonomiyi bozucu çağrılar yapma ihtiyacını hissediyorlar. Bu boykotun halkımızda karşılık bulacağına inanmıyoruz." dedi. Yılmaz, CHP'nin ekonomi yönetimindeki iyileşmeye karşı olumsuz tutum sergilemesinin, bu partinin halkın yararına olan gelişmelere karşı duruşunu gösterdiğini belirtti.
"Ana muhalefetten bu zamana kadar ekonomik vizyon duymadık" diyen Yılmaz, partinin kamplaşma içinde olduğunu ve 2028 seçimleri öncesinde gerçek bir seçim ortamı yaratma çabalarını eleştirdi. "Bu bir sistematik gayret içerisinde olduklarını gösterir. Şu anda böyle bir ortam söz konusu değil. Vatandaşımız 2028’e kadar güven tazeledi. CHP tabanındaki vatandaşların da tepki göstereceğini düşünüyorum" diyen Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Türkiye'nin ekonomisine kast edecek noktaya geldi. Jeopolitik gelişmelerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz.".
SÖZDE BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.
CHP'Lİ ÖZEL'E BOYKOT TEPKİSİ: TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Özel'e tepki göstererek Özel'in geldiği noktanın siyasi muhalefet değil de Türkiye'yi topyekun tehdit etmek olduğunu kaydetti.
"CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır." diyen Ömer Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir. Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür.
"SİYASİ SÖYLEMİ SOSYAL BÖLÜCÜLÜKTEN İBARET"
CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir.
"BU FAALİYETİ KENDİSİNE ZARAR VERECEK"
Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."
SÖZDE BOYKOT İLE HEDEF TÜRK EKONOMİSİ
CHP'de Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bununla da yetinmeyen CHP lideri bu kez de aralarında medya kuruluşlarının da olduğu pek çok markayı tehdit ederek kendilerine destek istedi. İstediği desteği göremeyen CHP zihniyeti boyut atladı ve sözde boykot ve linç girişimlerine yöneldi. "Ya bizdensin ya hiç" aklıyla hareket eden CHP kendilerinden olmayanı sosyal medyada linç ettirmenin yanı sıra birçok markayı hedef göstererek Türk ekonomisini alenen hedef aldı.
CHP lideri Özgür Özel 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak şu ifadelere yer verdi:
"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.
Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.
Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: Hayatınızın en büyük engeli seçtiğiniz kapının arkasında
- Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak evli mi, ne iş yapıyor?
- Nikah tarihini alanlara güzel haber! Evleneceklere beyaz eşya ve mobilyada indirim başlıyor
- Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve polikinikler çalışıyor mu?
- CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş
- Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı
- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Konut ve araba satışında yetki belgesi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
- Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...