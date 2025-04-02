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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: O çağrı CHP tarihine kara lekedir!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: O çağrı CHP tarihine kara lekedir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 01:11
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, A Haber’e özel açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısını sert bir dille eleştirdi. Özdemir, "İçinde bulundukları yolsuzluk operasyonunun üstünü örtme, manipüle etme, perdeleme ve buradan bir mağduriyet çıkarmak amacıyla yapılmış siyasal anlamda bir intihar diyebilirim." dedi. Özdemir, bu çağrının CHP’nin tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, halkın bu tür provokasyonlara prim vermeyeceğini vurguladı. CHP'nin, yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için bilinçli olarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını ifade eden Özdemir, "Bu tür girişimler milletimiz nezdinde karşılık bulmayacaktır." dedi.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: O çağrı CHP tarihine kara lekedir!
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