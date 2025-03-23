CANLI TAKİP | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne götürüldü! Bakan Tunç: Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aralarında İmamoğlu'nun para kasası Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun dahil 48 şüpheli tutuklandı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Siyasi zemine çekilmesi hukuk devleti ilkesine aykırı." ifadelerini kullandı. Anbean yaşananları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
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ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI
Emrah Şahan'ın yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen getirildi.
CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?
1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı. 1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 01.07.2024 tarih ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet ERTÜRKMEN 29.07.2024 tarihinde Şişlideki görevine başlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
İÇİŞLERİ: İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırıldı.
İMAMOĞLU MARMARA CEZAEVİ'NDE!
"Yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevine götürüldü.
BAKAN TUNÇ: SİYASİ SORUŞTURMA NİTELEMESİ YANLIŞ
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildiğini hatırlattı.
Yargısal süreçlerin hukuk sisteminde denetime açık şekilde ilerlediğini, ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"Hakimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."
Adaletin yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli ettiğine dikkati çeken Tunç "Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.
VALİLİĞE BİLGİLENDİRME YAZISI GİTTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.
Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.
Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.
"BÜTÜN İDDİALARI REDDEDİYORUM"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.
O KARARA İTİRAZ EDİLECEK
Başsavcılık terör örgütüne yardımda kuvvetli suç şüphesi bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karara itiraz edecek.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince;
Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,
Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.
TARTIŞMALAR SON BULDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmasında Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı açıklandı. Hakimlik, mali suçtan tutuklama kararı verdi. İmamoğlu, 'Kent Uzlaşısı' suçlamasından ise serbest bırakıldı.
MURAT ÇALIK TUTUKLANDI
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
ONGUN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Murat Ongun yoğun güvenlik önlemleri arasında cezaevine gönderildi.
ADLİ KONTROL İDDİASI YALANLANDI
İmamoğlu'nun terör dosyasından dolayı "adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı" iddiası yalanlandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ben şuan adliyedeyim. Ekrem İmamoğlu'nun Kent Uzlaşısı terör dosyasından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı iddiası şuan için doğru değil" dedi.
Gözler Çağlayan'dan çıkacak karara çevrildi. Bu suçlamadan tutuklama kararı çıkarsa, İBB’ye kayyum atanabilecek.
İMAMOĞLU YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ahmet Çiçek, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Buğra Gökçe, Eyüp Şubaşı, K. Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Murat Abbas, Murat Ongun, Mustafa Nihat Sütlaş, Serdal Taşkın, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Servet Yıldırım, Süleyman Atik, Tuncay Yılmaz, Yusuf İlbak.
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