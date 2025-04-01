Bakan Bolat'tan A Haber'de "2 Nisan'da ticaret yapın" çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, provokatif adımlar atmaya devam etti. Önce sokağa çağrı yapan, ardından Türkiye'nin yerli markalarına boykot çağrısı yapan Özel, 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak adeta bir sabotaj girişiminde bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, CHP'nin "28 Şubatçı yaklaşım içinde" olduğunu belirtti. Bolat, "Rüşvet ve yolsuzluk haberlerinde gündemi değiştirmek ve Türkiye ekonomisini sekteye uğratmaya çalışmak amacıyla sosyal medyada yerli markalara karşı 28 Şubat yaklaşımlarıyla ticareti durduralım gibi bozguncu bir çabaya giriştiler. Adalet mekanizması da zaten harekete geçti. Tüketim gücünü durdurarak ekonomiye zarar verme algısı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi. Ticaret Bakanı Bolat, halkı bu tür zehirli dile karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Ülkenin Ticaret Bakanlığı olarak bizim görevimiz ticareti geliştirmektir. Bu nedenle 2 Nisan günü vatandaşlarımızı alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi. Bolat, 2 Nisan'ı "ticaret günü" olarak ilan etti ve vatandaşlara bu çağrıyı bozguna uğratarak alışveriş yapmaları için çağrıda bulundu.

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