Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: CHP üretim düşmanlığı yapıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber canlı yayınında Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrılarına sert tepki göstererek, sanayicilerin işlerinin başında olduğunu ve üretimin durmayacağını vurguladı. Kacır, "Milletimize topyekûn zarar verme çabası içinde olan bu tür teşebbüslere gereken cevabı Allah'ın izniyle vereceğiz." dedi. Bakan Kacır, üretime ve ticarete devam etmenin önemine dikkat çekerek, "Biz bunlara üretim düşmanı olduklarını hatırlattığımız zaman zorlarına gidiyor ama işte üretim düşmanlığı tam olarak budur." ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin gücüne vurgu yapan Kacır, "Biz hayatımıza Allah'ın izniyle olması gerektiği gibi devam edeceğiz. Üretmeye, alışveriş yapmaya, esnafımıza, emekçimize kazandırmaya ve Türkiye'nin aşını, ekmeğini büyütmeye el birliği ile devam edeceğiz." diyerek, halkı ve sanayicileri Türkiye ekonomisinin yanında olmaya davet etti.

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